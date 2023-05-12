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    Удачная гастроль «Ислочи»?

    «Слуцк» — «Ислочь». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, чемпионат Белоруссии, 12 мая 2023 года

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    «Ислочь»
    «Слуцк» сыграет на своем поле с «Ислочью» в рамках 8-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 12 мая, начало — в 18:00 мск. «Слуцк» — «Ислочь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 12 Мая 2023 года
    Слуцк
  • Слуцк
    •  Слуцк 18:00 Ислочь Ислочь
  • Минск
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    «Слуцк»

    Эта команда начала чемпионат вполне пристойно. Нынешнее 9 место можно считать успешной диспозицией для «Слуцка».

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 7 матчах в воротах «Слуцка» побывало 10 мячей.

    В своем предыдущем поединке команда добыла важный балл. На выезде удалось дать бой «Торпедо-БелАЗу» (1:1).

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    Зато до того «Слуцк» переиграл «Белшину» (2:1). Да и вообще, пока команда походит на крепкого середняка чемпионата.

    «Слуцк» явно планирует воспользоваться фактором своего поля. Как минимум, ничью хозяева добыть просто обязаны.

    «Ислочь»

    «Ислочь» пока что выступает без особых успехов. Ныне команда занимает 7 место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии.

    В 6 матчах командой добыто 3 победы при 3 поражениях. Так что стабильность и «Ислочь» — материи полностью несовместимые.

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    • Свой последний поединок «Ислочь» провела неудачно. Дома команда с минимальным счетом уступила «Славии».

    Это поражение стало для команды вторым кряду. До того «Ислочь» пала под натиском «Торпедо-БелАЗа» (2:1).

    Наверняка «Ислочь» постарается разжиться заветными баллами. Тем паче, атакует команда вполне прилично, отличившись 10 точными ударами.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Ислочи» предлагают — 2.00.

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    На викторию «Слуцка» дают — 3.25, ничья оценена — в 3.25.

    «Ислочь», несмотря на нестабильность своих результатов, выглядит мощнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Ислочи». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.00. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.25.

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    «Слуцк» — «Ислочь»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.05.2023. Прогнозы на футбол. Удачная гастроль «Ислочи»?
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