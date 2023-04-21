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    «Слуцк» быстро разберется со «Сморгонью»

    «Сморгонь» — «Слуцк». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, чемпионат Белоруссии, 21 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Сморгонь» — «Слуцк»
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    «Сморгонь»
    «Сморгонь» сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 21 апреля, начало — в 17:30 мск. «Сморгонь» — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 21 Апреля 2023 года
    Сморгонь
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Сморгонь 17:30 Слуцк Слуцк
  • Слуцк
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    «Сморгонь»

    Эта команда в нынешнем сезоне стартовала в пределах своего потенциала. В 4 турах она набрала всего 3 очка.

    Очевидно, «Сморгони» снова уготована борьба за выживание в элите белорусского футбола. Да и оборона частенько сбоит: 10 пропущенных мячей.

    В минувшем туре команда вновь разочаровала. На выезде «Сморгонь» уступила по всем статьям «Славии» (4:1).

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    «Сморгонь» проиграла 3 своих последних матча. И лишь стартовый тур чемпионата принес успех в виде минимальной победы над «Белшиной».

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева будут активно атаковать. Другого пути у команды просто нет, да и соперник не столь крепкий.

    «Слуцк»

    Эта команда также стартовала не лучшим образом. Нынешнее 11 место в таблице едва ли можно считать успешной диспозицией.

    В 4 матчах «Слуцк» выиграл только один раз. Причем эта самая победа пришлась на последний поединок с аутсайдером брестским «Динамо» (2:0).

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    • До того команда уступила лидеру минскому «Динамо» (3:1). Да и показатели у слуцкого клуба средние.

    Матчи со «Сморгонью» для команды весьма удачно. Из 5 последних очных встреч выиграно 4 при одной ничьей.

    «Слуцк» выглядит монолитнее соперника. Наверняка гости постараются быстро вскрыть ненадежные тылы «Сморгони».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Слуцка» предлагают — 1.66.

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    На викторию «Сморгони» дают — 4.38, ничья оценена — в 3.82.

    «Слуцк» традиционно успешно противостоит «Сморгони», и явно понесется в атаку с первых минут матча.

    Наш прогноз — Победа «Слуцка» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.08.

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    «Сморгонь» — «Слуцк»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 21.04.2023. Прогнозы на футбол. «Слуцк» быстро разберется со «Сморгонью»
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