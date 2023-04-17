В понедельник, 17 апреля, в рамках третьего тура чемпионата Швеции по футболу сезона-2023 «Гетеборг» на своем поле сыграет против «Мальме». Начало — в 20:10 по мск. «Гетеборг» — «Мальме»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гетеборг»

Самый титулованный клуб Скандинавии переживает не лучшие времена и за последнее десятилетие смог выиграть лишь два трофея — Кубок Швеции в 2015 и 2020 годах.

В минувшем первенство «ангелы» финишировали на восьмой позиции в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 игра, отстав на шесть пунктов от четвертой еврокубковой строки.

Новый сезон «Гетеборг» открыл групповым этапом Кубка Швеции, но не смог выйти в плей-офф, выиграв одну игру у команды из первой лиги и дважды проиграв — 1:2 ГАИСу и 0:4 «Норрчепингу».

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Оба поединка этого чемпионата страны «сине-белые» проиграли и ни забили ни одного гола, уступив 0:1 дома «Вернаму» и на выезде 0:2 «Кальмару».

«Мальме»

«Мальме» также неудачно провел прошлый чемпионат Швеции, заняв седьмое место, набрав на одно очко больше своего предстоящего противника.

«Небесно-голубые» также новый сезон начали с Кубка Швеции. Они легко преодолели групповую стадию, выиграв все три игры. Однако в в 1/4 финала они завершили выступление, проиграв по пенальти «Юргордену».

Обе игры стартовавшего чемпионата коллектив выиграл. Сперва он дома переиграл со счетом 1:0 «Кальмар», а затем он одолел на выезде новичка лиги «Броммапойкарну» 2:1.

В минувшем первенстве эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1. Стоит отметить, что «Гетеборг» выиграл у «Мальме» на своем поле только раз за последние 14 встреч.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Мальме» — 1.70, победа «Гетеборга» — 4.33, ничья — 3.60.

Прогнозируем, что «Гетеборг» наконец-то сможет забить первый гол в этом чемпионате, но в то же время и пропустит. В общем, наша ставка — обе забьют: да.