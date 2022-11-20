В австралийском городе Сидней 20 ноября английский «Эвертон» сыграет с шотландским «Селтиком» в товарищеском поединке. Начало — в 06:45 по мск. «Эвертон» — «Селтик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в этом сезоне будет вести борьбу за выживание в английской Премьер-лиги. После 15 туров он с 14 очками идет на 17-м месте, опережая зону вылета лишь на балл.

«Ириски» проиграли шесть встреч из восьми последних во всех турнирах. Помимо этих неудач, они в данном отрезке еще одержали одну викторию, разгромив 3:0 «Кристал Пэлес», и расписали одну мировую.

К данной же игре клуб из Ливерпуля подходит с 4-матчевой безвыигрышной серией. Начал коллектив этот отрезок с ничейного результата, а продолжил тремя фиаско кряду.

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В двух своих последних проведенных играх «Эвертон» два раза крупно проиграл «Борнмуту» на его поле (0:3 и 1:4) — в чемпионате и Кубке страны.

«Селтик»

«Селтик» же является лидером шотландской Премьер-лиги. Коллектив из Глазго уверенно лидирует на внутренней арене и мчится с очередному чемпионскому титулу.

За 15 проведенных туров чемпионата страны «зелено-белые» выиграли 14 встреч из 15 при одном проигрыше. Забили они там аж 53 гола, а пропустили в свои ворота только 13 мячей.

Однако «кельты» провали выступление в Лиге чемпионов, где они с двумя набранными очками финишировали на последнем месте в своем квартете и прекратили борьбу на турнире.

На полях Австралии «Селтик» успел провести уже один поединок, где проиграл со счетом 1:2 местному «Сиднею». И этим фиаско он прервал свою серию из трех викторий подряд.

Ранее между собой эти клубу не встречались. Этот поединок будет дебютным в их противостоянии.

Прогноз и ставка на «Эвертон» — «Селтик»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Селтика» предлагают — 2.05.

На викторию «Эвертона» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.00.

Учитывая характер данного поединка, можно предположить, что обе команды предпочтут играть на встречных курсах. И данная тактика принесет голы в обе стороны и верховой исход.