«Аполлон»
«Аполлон» на данный момент находится на 2 месте в таблице. Отставание от лидера «Пафоса» составляет всего 3 очка, но есть и матч в запасе.
Причем команда еще не знала горечи поражений. В 6 матчах добыто 4 виктории при двух ничьих.
В своем последнем поединке «Аполлон» выиграл. Причем минимальный успех пришелся на матч Лиги конференций с «АЗ Алкмаром».
«Аполлон» традиционно сложно противостоит «Арису». Из пяти последних очных поединков команда выиграла и проиграла по два раза.
«Арис» Лимассол
Команда Александра Кокорина пока третья в таблице. Причем в этом туре есть шанс выбраться на 2 место.
Вот только стабильности «Арису» Лимассол не хватает. А вот Кокорин, похоже, нашел свою команду: россиянин весьма полезен в атакующей фазе.
Свой последний поединок «Арис» Лимассол провалил. Дома команда уступила «АЕКу» из Ларнаки (1:2).
Гости наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Ждем результативных действий и от Кокорина!
Прогноз и ставка
На победу «Аполлона» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Ариса» Лимассол — за 3.50.
«Аполлон» имеет шанс поравняться с лидером.
Гости
Обе команды борются за самые высокие места, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.