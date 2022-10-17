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    Где Кокорин, там и голы?!

    «Аполлон» — «Арис» Лимассол. Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, чемпионат Кипра, 17 октября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аполлон» — «Арис» Лимассол
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    Александр Кокорин
    «Аполлон» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 7-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:00 мск. «Аполлон» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 16 Октября 2022 года
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    «Аполлон»

    «Аполлон» на данный момент находится на 2 месте в таблице. Отставание от лидера «Пафоса» составляет всего 3 очка, но есть и матч в запасе.

    Причем команда еще не знала горечи поражений. В 6 матчах добыто 4 виктории при двух ничьих.

    В своем последнем поединке «Аполлон» выиграл. Причем минимальный успех пришелся на матч Лиги конференций с «АЗ Алкмаром».

    Все прогнозы на футбол

    «Аполлон» традиционно сложно противостоит «Арису». Из пяти последних очных поединков команда выиграла и проиграла по два раза.

    «Арис» Лимассол

    Команда Александра Кокорина пока третья в таблице. Причем в этом туре есть шанс выбраться на 2 место.

    Вот только стабильности «Арису» Лимассол не хватает. А вот Кокорин, похоже, нашел свою команду: россиянин весьма полезен в атакующей фазе.

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    • Свой последний поединок «Арис» Лимассол провалил. Дома команда уступила «АЕКу» из Ларнаки (1:2).

    Гости наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Ждем результативных действий и от Кокорина!

    Прогноз и ставка

    На победу «Аполлона» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Ариса» Лимассол — за 3.50.

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    «Аполлон» имеет шанс поравняться с лидером.

    Гости неплохо атакуют.

    Обе команды борются за самые высокие места, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.

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    «Аполлон» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 17.10.2022. Прогнозы на футбол. Где Кокорин, там и голы?!
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