«Аполлон» сыграет на своем поле с «Арисом» Лимассол в рамках 7-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 17 октября, начало — в 19:00 мск. «Аполлон» — «Арис» Лимассол: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аполлон»

«Аполлон» на данный момент находится на 2 месте в таблице. Отставание от лидера «Пафоса» составляет всего 3 очка, но есть и матч в запасе.

Причем команда еще не знала горечи поражений. В 6 матчах добыто 4 виктории при двух ничьих.

В своем последнем поединке «Аполлон» выиграл. Причем минимальный успех пришелся на матч Лиги конференций с «АЗ Алкмаром».

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«Аполлон» традиционно сложно противостоит «Арису». Из пяти последних очных поединков команда выиграла и проиграла по два раза.

«Арис» Лимассол

Команда Александра Кокорина пока третья в таблице. Причем в этом туре есть шанс выбраться на 2 место.

Вот только стабильности «Арису» Лимассол не хватает. А вот Кокорин, похоже, нашел свою команду: россиянин весьма полезен в атакующей фазе.

Свой последний поединок «Арис» Лимассол провалил. Дома команда уступила «АЕКу» из Ларнаки (1:2).

Гости наверняка не собираются отсиживаться в тылах. Ждем результативных действий и от Кокорина!

Прогноз и ставка

На победу «Аполлона» в этом матче можно поставить за 2.02, ничью букмекеры предлагают взять за 3.38, а победу «Ариса» Лимассол — за 3.50.

«Аполлон» имеет шанс поравняться с лидером.

Гости неплохо атакуют .

Обе команды борются за самые высокие места, и наверняка будут активно атаковать. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.05.