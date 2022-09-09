«Бёрнли» на своем поле сыграет против «Норвича» в рамках 9-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 9 сентября, начало — 22:00 (мск). «Бёрнли» — «Норвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бёрнли»

«Бордовые» после 8-ми сыгранных матчей занимают 5-е место в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 13 очков. Команда смогла забить соперникам 14 голов, а пропустила — 8.

«Бёрнли» проводит беспроигрышную серию, которая длится уже 6 матчей подряд. Последний раз команда потерпела поражение от «Уотфорда», которому проиграла с минимальным счетом 1:0 на выезде.

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А после этого «бордовые» трижды сыграли вничью с такими соперниками как «Халл» (1:1), «Блэкпул» (3:3) и «Вест Бромвич» (1:1), а так же «Бернли» одержал две победы над «Уиганом» со счетом 1:5 и «Миллуолом» со счетом 2:0.

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Еще «Бернли» смог одержать победу в 1/32 Кбка Английской Лиги, где его соперником был «Шрусбери Таун», которого «бордовые» одолели со счетом 0:1 и продолжат свою борьбу за трофей.

«Норвич»

«Канарейки» немного лучше показали себя в Чемпионшипе и в данный момент занимают второе место в турнирной таблице набрав 16 очков после 8-ми игр. Эта команда забила 12 раз, а пропустила — 6.

Гости этого матча так же проводят серию, только из побед в нынешнем розыгрыше. Команда уже 5 туров подряд с легкостью побеждает всех своих соперников.

В последних турах «канарейки» без особых усилий смогли разобраться с «Сандерлендом», которого обыграли со счетом 0:1, «Бирмингемом» со счетом 1:2 и «Ковентри Сити», которого разгромили со счетом 3:0.

А вот в 1/32 Кубка Англии «Норвич» потерпел поражение. «Канарейки» на этом этапе встретились с «Борнмутом» и завершив поединок в основное время со счетом 2:2, проиграли в серии пенальти и выбыли из борьбы за трофей.

Прогноз и ставка

На победу «Бёрнли» в этом матче можно поставить за 2.19, ничью букмекеры предлагают взять за 3.52, а победу «Норвича» — за 3.26.

Прогноз - Встречаются две команды, которые будут бороться в этом году за чемпионство в Чемпионшипе. Соперники показываю хорошие результаты и находятся в потрясающей форме.

Но «Норвич» всё равно выглядит более сильным и совсем не теряет очки, поэтому сможет одержать победу над «Бёрнли» и продлит свою серию.

Ставка - Победа «Норвича» за 3.26.