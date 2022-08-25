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    «Слован» — «Зриньски». Прогноз, ставка (к. 1.78) на футбол, финал квалификации Лиги конференций, 25 августа 2022 года

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    «Слован» — «Олимпиакос». Квалификация Лиги Европы
    Финал квалификации Лиги конференций. Ответный поединок раунда плей-офф. «Слован» примет «Зриньски». Игра пройдёт 25 августа и начнётся в 21:30 (мск). «Слован» — «Зриньски»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 25 Августа 2022 года
    Слован
  • Либерец
    •  Слован 21:30 Зриньски Зриньски
  • Лига конференций. Квалификация
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    «Слован»

    Клуб из Братиславы проиграл боснийскому «Зриньски» первый матч раунда плей-офф Лиги конференций. К тому же «Слован» концовку игры провёл в меньшинстве. На 69-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён полузащитник Тигран Барсегян.

    Чемпион Словакии начинал евросезон с Лиги чемпионов. В 1-м раунде команда обыграла чемпиона Грузии — «Динамо» Батуми (2:1 — победа в дополнительное время).

    Затем последовала неудача в противостоянии с лучшей командой Венгрии — «Ференцварошом» (3:5). Это был 2-й раунд Лиги чемпионов.

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    После неудачи с венграми «Слован» перебрался в Лигу Европы, где в 3-й стадии отбора проиграл чемпиону Греции — «Олимпиакосу» (3:3 — по сумме двух встреч и 3:4 — поражение словаков в серии пенальти). Таким образом «Слован» оказался в Лиге конференций.

    В чемпионате Словакии футболисты «Слована» закрепились на 1-м месте. В 6-м туре чемпионы обыграли «Жилину» со счётом 3:1.

    «Слован» набрал 15 очков. Следом идет «Спартак» Трнава и «Дунайска Стреда» — в их активе по 11 баллов.

    «Зриньски»

    Гол Билбия на 89-й минуте встречи принёс «Зриньски» победу над «Слованом» в первом поединке раунда плей-офф Лиги конференций.

    Чемпион Боснии также начинал сезон еврокубков с Лиги чемпионов. В 1-м раунде «Зриньски» оступился в поединке с «Шерифом» (0:1).

    Потом случился переход из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Во 2-м раунде боснийцы смогли одолеть лучшую албанскую команду — «Тирану» (4:2 — по сумме двух матчей). В 3-м раунде была победа над чемпионом Казахастана — «Тоболом» (2:1).

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    • В чемпионате Боснии и Герцеговины уже сыграны матчи 6-го тура. Однако игры внутреннего первенства с участием «Зриньски» продолжают переносить. Чемпион успел провести лишь 2 поединка: 1 победа и 1 поражение.

    «Зриньски» на последнем 12 месте в турнирной таблице. В активе клуба 3 очка. Отставание от лидера составляет 8 баллов. Но у боснийского чемпионат есть 3 матча в запасе. Так что «Зриньски» по-прежнему теневой лидер чемпионата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры уверены в успехе чемпиона Словакии. На победу «Слована» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью оценивают за 3.78, а победу «Зриньски» — за 5.35.

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    Прогноз — сложный выбор в пользу одного из соперников. Шансы команд на успех в процентах можно соотнести как 50 на 50. В таких дуэлях обычно мало забивают. Есть вероятность, что больше 2 голов «Слован» и «Зриньски» не забьют.

    Ставка — тотал меньше 2.5 за 1.78.

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    «Слован» — «Зриньски»: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 25.08.2022. Прогнозы на футбол. Состоится ли обмен голами?
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