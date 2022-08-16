Матч 4 тура Чемпионшипа между «Норвичем» и «Хаддерсфилдом» состоится 16 августа в 21:45 по мск. «Норвич» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Норвич»

«Канарейки» пока не показывают успешный футбол. Результаты оставляют желать лучшего. За три тура команда набрала всего лишь одно очко.

В матче «Уиганом» «Норвич» сыграл вничью 1:1 и смог хоть немного перебить неприятный привкус после поражения от «Кардиффа» со счетом 0:1.

Недолго музыка играла, так как уже в следующем туре «желто-зеленые» проиграли «Халл Сити», пропустив 2 мяча. Игра закончилась со счетом 1:2.

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На фоне таких результатов выход в 1/32 финала Кубка лиги выглядит успехом. «Норвич» в серии пенальти обыграл «Бирмингем».

«Хаддерсфилд»

Гости после провального старта начали подавать признаки жизни. В начале они потерпели три поражения подряд.

Команда потерпела поражения от «Бернли» (0:1) и «Бирмингема» (1:2). Очень быстро коллектив закончил выступления в Кубке Лиги, крупно уступив «Престону» (1:4).

13 августа «Хаддерсфилд» одержал первую победу в сезоне, выиграв на своем поле у «Сток Сити» со счетом 3:1.

В турнирной таблице «терьеры» идут на 14 месте, имея нулевую разницу голов.

Прогноз и ставка

«Норвич» является фаворитом этого поединка. На его победу букмекеры дают 1.64, тогда как победу «Хаддерсфилда» они оценивают котировкой 5.40.

Если и побеждать, то дома. «Норвич» провел по две игры на выезде и в своих стенах. Больше всего он забил именно на «Карроу Роуд».

Команда Дина Смита должна побеждать и она это знает. Учитывая, что хозяева забивают дома куда больше, поединок должен получиться результативным. При этом «Норвич» пропускал в каждом их четырех матчей, что еще больше увеличивает шансы на результативный исход.