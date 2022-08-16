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    «Норвич» и «Хаддерсфилд» покажут результативный футбол?

    «Норвич» — «Хаддерсфилд». Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 16 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Норвич» — «Хаддерсфилд»
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    Матч 4 тура Чемпионшипа между «Норвичем» и «Хаддерсфилдом» состоится 16 августа в 21:45 по мск. «Норвич» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 16 Августа 2022 года
    Норвич Сити
  • Норидж
    •  Норвич Сити 21:45 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун
  • Англия. Чемпионшип
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    «Норвич»

    «Канарейки» пока не показывают успешный футбол. Результаты оставляют желать лучшего. За три тура команда набрала всего лишь одно очко.

    В матче «Уиганом» «Норвич» сыграл вничью 1:1 и смог хоть немного перебить неприятный привкус после поражения от «Кардиффа» со счетом 0:1.

    Недолго музыка играла, так как уже в следующем туре «желто-зеленые» проиграли «Халл Сити», пропустив 2 мяча. Игра закончилась со счетом 1:2.

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    На фоне таких результатов выход в 1/32 финала Кубка лиги выглядит успехом. «Норвич» в серии пенальти обыграл «Бирмингем».

    «Хаддерсфилд»

    Гости после провального старта начали подавать признаки жизни. В начале они потерпели три поражения подряд.

    Команда потерпела поражения от «Бернли» (0:1) и «Бирмингема» (1:2). Очень быстро коллектив закончил выступления в Кубке Лиги, крупно уступив «Престону» (1:4).

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    • 13 августа «Хаддерсфилд» одержал первую победу в сезоне, выиграв на своем поле у «Сток Сити» со счетом 3:1.

    В турнирной таблице «терьеры» идут на 14 месте, имея нулевую разницу голов.

    Прогноз и ставка

    «Норвич» является фаворитом этого поединка. На его победу букмекеры дают 1.64, тогда как победу «Хаддерсфилда» они оценивают котировкой 5.40.

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    Если и побеждать, то дома. «Норвич» провел по две игры на выезде и в своих стенах. Больше всего он забил именно на «Карроу Роуд».

    Команда Дина Смита должна побеждать и она это знает. Учитывая, что хозяева забивают дома куда больше, поединок должен получиться результативным. При этом «Норвич» пропускал в каждом их четырех матчей, что еще больше увеличивает шансы на результативный исход.

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    «Норвич» — «Хаддерсфилд»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 16.08.2022. Прогнозы на футбол. «Норвич» и «Хаддерсфилд» покажут результативный футбол?
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