7 августа на «Олд Траффорд» в 1-м туре английской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» с Ральфом Рангником в прошлом сезоне не блистал. В АПЛ команда финишировала на шестой позиции и пролетела мимо Лиги чемпионов, довольствовашись лишь Лигой Европы.

В самом главном еврокубке прошлого сезона манкунианцы смогли выйти из группы, но уже на первой стадии плей-офф проиграли мадридскому «Атлетико» — 1:1 в гостях и 0:1 дома.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион 1 1.63 X 4.00 2 5.20 Ставка

После завершения сезона «красные дьяволы» сменили тренера. Из амстердамского «Аякса» пришел спасать положение Эрик тен Хаг. Он немного расчистил состав, а также манкунианцы бесплатно подписали Эриксена, и купили Лисандро Мартинеса и Маласию.

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При подготовке к новому сезону «МЮ» сперва выиграл три игры подряд, в том числе и у «Ливерпуля» 4:0, после чего дважды сыграли вничью и потерпели фиаско от «Атлетико» со счетом 0:1.

«Брайтон»

«Брайтон» в прошлом сезоне финишировал девятым в турнирной таблице АПЛ. Отметим, что команда была одной из самых миролюбивых в чемпионате, выдав 15 мировых в 38 матчах.

У «чаек» есть серьезная кадровая потеря: в «Тоттенхэм» перешел один из ведущих игроков команды малиец Ива Биссума. Также близок к уходу из команды защитник Марк Кукурелья, на которого претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

В предсезонных матчах команда Грэма Поттера показала неплохие результаты, добыв три виктории, сыграв вничью с бельгийским «Юнионом» 0:0 и уступив «Брентфорду» 0:1.

В прошлом сезоне «МЮ» и «Брайтон» обменялись домашними победами — 2:0 и 0:4. Всего же за последние восемь очных встреч семь раз сильнее были манкунианцы.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «МЮ» предлагают — 1.60.

На викторию «Брайтона» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.

Прогнозируем, что в первом официальном матче под руководством тен Хага, к тому же домашнем, манкунианцы смогут сыграть на хорошем уровне и добиться положительного результата, но вряд ли матч будет уж очень результативным. Так что ставим на такой исход — П1 + ТМ 4,5.