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    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Ставка (к. 1.90) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 7 августа 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
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    Эрик тен Хаг
    7 августа на «Олд Траффорд» в 1-м туре английской Премьер-лиги сезона 2022/23 «Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон». Начало поединка намечено на 16:00 по мск. «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 07 Августа 2022 года

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» с Ральфом Рангником в прошлом сезоне не блистал. В АПЛ команда финишировала на шестой позиции и пролетела мимо Лиги чемпионов, довольствовашись лишь Лигой Европы.

    В самом главном еврокубке прошлого сезона манкунианцы смогли выйти из группы, но уже на первой стадии плей-офф проиграли мадридскому «Атлетико» — 1:1 в гостях и 0:1 дома.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Брайтон энд Хоув Альбион

  • 1
  • 1.63
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 5.20
  • Ставка
    •

    После завершения сезона «красные дьяволы» сменили тренера. Из амстердамского «Аякса» пришел спасать положение Эрик тен Хаг. Он немного расчистил состав, а также манкунианцы бесплатно подписали Эриксена, и купили Лисандро Мартинеса и Маласию.

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    При подготовке к новому сезону «МЮ» сперва выиграл три игры подряд, в том числе и у «Ливерпуля» 4:0, после чего дважды сыграли вничью и потерпели фиаско от «Атлетико» со счетом 0:1.

    «Брайтон»

    «Брайтон» в прошлом сезоне финишировал девятым в турнирной таблице АПЛ. Отметим, что команда была одной из самых миролюбивых в чемпионате, выдав 15 мировых в 38 матчах.

    У «чаек» есть серьезная кадровая потеря: в «Тоттенхэм» перешел один из ведущих игроков команды малиец Ива Биссума. Также близок к уходу из команды защитник Марк Кукурелья, на которого претендуют «Манчестер Сити» и «Челси».

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    • В предсезонных матчах команда Грэма Поттера показала неплохие результаты, добыв три виктории, сыграв вничью с бельгийским «Юнионом» 0:0 и уступив «Брентфорду» 0:1.

    В прошлом сезоне «МЮ» и «Брайтон» обменялись домашними победами — 2:0 и 0:4. Всего же за последние восемь очных встреч семь раз сильнее были манкунианцы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «МЮ» предлагают — 1.60.

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    На викторию «Брайтона» дают — 5.25, ничья оценена — в 4.20.

    Прогнозируем, что в первом официальном матче под руководством тен Хага, к тому же домашнем, манкунианцы смогут сыграть на хорошем уровне и добиться положительного результата, но вряд ли матч будет уж очень результативным. Так что ставим на такой исход — П1 + ТМ 4,5.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.08.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли тен Хаг стартовать в АПЛ с победы?
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