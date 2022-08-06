«Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 19:30 мск. «Днепр» Могилев — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Днепр» Могилев

Клуб из Могилева все никак не может привыкнуть к реалиям элитного дивизиона. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.

«Днепр» Могилев слабовато выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 13 раз.

Коэффициенты матча Днепр Могилев — Белшина 1 3.85 X 3.75 2 1.90 Ставка

Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома днепряне уступили «Славии» (1:3).

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Поединки с «Белшиной» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись победами.

«Белшина»

«Белшина» в нынешнем чемпионате выступает неровно. Команда из Бобруйска занимает скромное 12 место.

Команда слабовато выглядит в плане реализации. В 15 матчах игроки «Белшины» забили всего 18 мячей.

В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Белшина» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила солигорскому «Шахтеру» (1:2).

«Белшина» имеет двухматчевую проигрышную серию. Причем до нее команда выиграла три раза к ряду.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Днепр» Могилев за 2.17, на ничью за 3.32, а на «Белшину» — за 3.20.

«Днепр» Могилев намерен подняться со дна таблицы .

«Белшина» проиграла два своих последних матча.

Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.06.