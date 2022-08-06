«Днепр» Могилев
Клуб из Могилева все никак не может привыкнуть к реалиям элитного дивизиона. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.
«Днепр» Могилев слабовато выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 13 раз.
Коэффициенты матча Днепр Могилев — Белшина
Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома днепряне уступили «Славии» (1:3).
Поединки с «Белшиной» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись победами.
«Белшина»
«Белшина» в нынешнем чемпионате выступает неровно. Команда из Бобруйска занимает скромное 12 место.
Команда слабовато выглядит в плане реализации. В 15 матчах игроки «Белшины» забили всего 18 мячей.
В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Белшина» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила солигорскому «Шахтеру» (1:2).
«Белшина» имеет двухматчевую проигрышную серию. Причем до нее команда выиграла три раза к ряду.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Днепр» Могилев за 2.17, на ничью за 3.32, а на «Белшину» — за 3.20.
«Днепр» Могилев
«Белшина» проиграла два своих последних матча.
Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.06.