ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Садио МанеЮбилейный сезон. Чего ждать от 60-го розыгрыша Бундеслиги? Мбаппе, Месси и Неймар сыгрались за годТолько «Лион» может остановить ПСЖ во Франции Сергей Павлович и Деррик ЛьюисСергей Павлович продолжает дорогу к чемпионскому поясу. Деррик Льюис получил по заслугам
  • 06:50
    • Медведев пробился в полуфинал турнира в Мексике
  • 00:17
    • «Атлетико» разгромил «Кадис» в товарищеском матче
  • 23:56
    • «Олимпиакос» спасся от поражения в матче отбора Лиги Европы со «Слованом»
  • 22:40
    • «Челси» объявил о продлении контракта с Аспиликуэтой
  • 22:28
    • Гол Нагнойного принес «Заре» победу над «Университатей» в отборе ЛК
  • 21:58
    • «Фенербахче» в большинстве разгромил «Словацко» в отборе Лиги Европы
  • 20:56
    • «Партизан» проиграл кипрскому АЕКу в матче 3-го раунда отбора ЛЕ
    Все новости спорта

    В Могилеве будет голепад?

    «Днепр» Могилев — «Белшина». Прогноз, ставка (к. 2.06) на футбол, чемпионат Белоруссии, 6 августа 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Белоруссии Прогнозы на Высшую лигу Белоруссии Календарь Высшей лиги Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Днепр» Могилев — «Белшина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Днепр» Могилев
    «Днепр» Могилев сыграет на своем поле с «Белшиной» в рамках 16-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 6 августа, начало — в 19:30 мск. «Днепр» Могилев — «Белшина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 06 Августа 2022 года
    Днепр Могилев
  • Белоруссия. Высшая лига
    •  Днепр Могилев 19:30 Белшина Белшина
  • Бобруйск
    •

    «Днепр» Могилев

    Клуб из Могилева все никак не может привыкнуть к реалиям элитного дивизиона. Команда замыкает турнирную таблицу чемпионата.

    «Днепр» Могилев слабовато выглядит в атаке. В 15 матчах команда смогла забить всего 13 раз.

    Коэффициенты матча Днепр Могилев — Белшина

  • 1
  • 3.85
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    Минувший тур чемпионата сложился для команды неудачно. Дома днепряне уступили «Славии» (1:3).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Белшиной» для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних матчей соперники по два раза обменялись победами.

    «Белшина»

    «Белшина» в нынешнем чемпионате выступает неровно. Команда из Бобруйска занимает скромное 12 место.

    Команда слабовато выглядит в плане реализации. В 15 матчах игроки «Белшины» забили всего 18 мячей.

  • Трансферный дайджест. 26 июля — 1 августа
  • Сможет ли «Челси» перехватить Кукурелью у «Ман Сити», Согласится ли Вернер на роль запасного в «Реале», подпишет ли «Барса» звездного Бернарду Силву и другие трансферные слухи недели
  • 01/08/2022

    • В предыдущем туре чемпионата Белоруссии «Белшина» не сумела разжиться очками. Дома команда уступила солигорскому «Шахтеру» (1:2).

    «Белшина» имеет двухматчевую проигрышную серию. Причем до нее команда выиграла три раза к ряду.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Днепр» Могилев за 2.17, на ничью за 3.32, а на «Белшину» — за 3.20.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Днепр» Могилев намерен подняться со дна таблицы.

    «Белшина» проиграла два своих последних матча.

    Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.06.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.17
  • Прогноз на матч Акжайык — Кайсар
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Туран — Шахтер Караганда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Шяуляй — Хегельман Литауэн
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кальяри — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.93
  • Прогноз на матч Удинезе — ФералпиСало
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Таммека — Флора
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Витебск — Энергетик-БГУ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Истанбулспор — Трабзонспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бирмингем — Хаддерсфилд Таун
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Лион — Аяччо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.72
  • Экспресс дня 5 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лечче — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Днепр» Могилев — «Белшина»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 06.08.2022. Прогнозы на футбол. В Могилеве будет голепад?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры