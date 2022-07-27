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    Способен ли литовский клуб на новый успех?

    «Мальмё» — «Жальгирис». Ставка (к. 3.15) и прогноз на футбол, второй раунда квалификация Лиги чемпионов, 27 июля 2022 года

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    Фрагмент матча «Жальгирис» — «Мальмё». Отбор Лиги чемпионов
    В среду, 27 июля «Мальмё» на своём поле сыграет против «Жальгириса» в рамках второго матча второго раунда Лига чемпионов. Начало матча в 20:00 (мск). «Мальмё» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 27 Июля 2022 года
    Мальмё
  • Мальмё
    •  Мальмё 20:00 Жальгирис Жальгирис
  • Лига чемпионов. Квалификация
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    «Мальмё»

    Чемпион Швеции потерпел неожиданное поражение от чемпиона Литвы — «Жальгириса» (0:1). За весь матч шведы нанесли всего 2 удара в створ против 5 у литовского коллектива.

    Вся надежда «Мальмё» на ответную игру. Главное преимущество — игра пройдёт на домашней арене.

    В 1-м отборочном раунде команда смогла преодолеть баерьер в лице чемпиона Исландии — «Викингура» (6:5 — победа двухматчевого противостояния).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В субботу, 23 июля «Мальмё» провёл матч в чемпионате Швеции. В матче 15-го тура действующий чемпион принимал команду «Сириус» и одержал победу (3:1).

    «Жальгирис»

    В чемпионате Литвы матчи с участием «Жальгириса» снова переносятся. Для лучшего клуба страны уже отменили 4 встречи на поздний срок.

    Основная цель — как можно дальше пройти по турнирной сетке в Лиге чемпионов. Домашний матч против «Мальмё» литовские футболисты выиграли. Единственный и победный гол в поединке забил Урега.

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    • В 1-м раунде ЛЧ «Жальгирис» переиграл команду «Балкани» из Косово (2:1).

    «Мальмё» или «Жальгирис»? Кто выиграет — в следующем раунде Лиги чемпионов сразится с победителем пары «Линфилд» — «Буде-Глимт».

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры уверены у успехе хозяев: победа «Мальмё» — 1.23, ничья — 5.80, победа «Жальгириса» — 12.50.

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    «Мальмё» с первых минут поединка полетит исправлять ошибку допущенную в первом поединке.

    «Жальгирис» закроется в обороне и будет искать счастья у чужих ворот. Такой ход событий реален. Можно рискнуть и поставить одной из команд на выход в следующий этап Лиги чемпионов.

    Наши прогноз и ставка — «Жальгирис» пройдет в следующий раунд с коэффициентом 3.15

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    «Мальмё» — «Жальгирис»: прогноз, ставка (3.15), статистика, коэффициенты матча 27.07.2022. Прогнозы на футбол. Способен ли литовский клуб на новый успех?
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