В среду, 27 июля «Мальмё» на своём поле сыграет против «Жальгириса» в рамках второго матча второго раунда Лига чемпионов. Начало матча в 20:00 (мск). «Мальмё» — «Жальгирис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Мальмё»

Чемпион Швеции потерпел неожиданное поражение от чемпиона Литвы — «Жальгириса» (0:1). За весь матч шведы нанесли всего 2 удара в створ против 5 у литовского коллектива.

Вся надежда «Мальмё» на ответную игру. Главное преимущество — игра пройдёт на домашней арене.

В 1-м отборочном раунде команда смогла преодолеть баерьер в лице чемпиона Исландии — «Викингура» (6:5 — победа двухматчевого противостояния).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В субботу, 23 июля «Мальмё» провёл матч в чемпионате Швеции. В матче 15-го тура действующий чемпион принимал команду «Сириус» и одержал победу (3:1).

«Жальгирис»

В чемпионате Литвы матчи с участием «Жальгириса» снова переносятся. Для лучшего клуба страны уже отменили 4 встречи на поздний срок.

Основная цель — как можно дальше пройти по турнирной сетке в Лиге чемпионов. Домашний матч против «Мальмё» литовские футболисты выиграли. Единственный и победный гол в поединке забил Урега.

В 1-м раунде ЛЧ «Жальгирис» переиграл команду «Балкани» из Косово (2:1).

«Мальмё» или «Жальгирис»? Кто выиграет — в следующем раунде Лиги чемпионов сразится с победителем пары «Линфилд» — «Буде-Глимт».

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры уверены у успехе хозяев: победа «Мальмё» — 1.23, ничья — 5.80, победа «Жальгириса» — 12.50.

«Мальмё» с первых минут поединка полетит исправлять ошибку допущенную в первом поединке.

«Жальгирис» закроется в обороне и будет искать счастья у чужих ворот. Такой ход событий реален. Можно рискнуть и поставить одной из команд на выход в следующий этап Лиги чемпионов.

Наши прогноз и ставка — «Жальгирис» пройдет в следующий раунд с коэффициентом 3.15