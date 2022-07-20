Венгерский «Ференцварош» сыграет против словацкого «Слована» в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 июля в Будапеште, начало — в 21:00 мск. «Ференцварош» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

«Ференцварош» стартовал в отборе главного турнира Европы с первого раунда. В первой половине июля чемпион Венгрии выиграл по сумме двух матчей у казахстанского «Тобола».

Первая встреча завершилась вничью 0:0, а на своем поле команда Станислава Черчесова разбила соперника со счетом 5:1.

Коэффициенты матча Ференцварош — Слован 1 1.42 X 4.60 2 7.80 Ставка

В Будапеште все решилось к середине первого тайма. Уже к 20-й минуте «Ференцварош» забил три мяча, после чего спокойно контролировал ситуацию.

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В прошлом году «Ференцварош» остановился в шаге от выхода в групповой этап ЛЧ, не сумев пройти в заключительном раунде квалификации швейцарский «Янг Бойз».

«Слован»

«Слован» в первом раунде прошел грузинское «Динамо» из Батуми. И в отличие от «Ференцвароша», словацкому клубу пришлось приложить максимальные усилия.

Матч в Братиславе завершился вничью 0:0, а в Батуми команда Владимира Вайсса вырвала победу в овертайме.

Решающий гол «Слован» забил на третьей компенсированной минуте дополнительного времени. В общем, настоящая драма.

В минувшую субботу «Слован» не очень удачно стартовал в новом чемпионате Словакии, проиграв на выезде «Железьярне Подбрезову» (1:2).

Прогноз и ставка

На «Ференцварош» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Слована» — за 6.10.

Скорее всего, дома команда Черчесова справится со «Слованом», который перед этим намучился далеко не самым опасным батумским «Динамо».

Более того, венгерскому чемпиону вполне по силам выиграть с разницей хотя бы в два мяча.

Ставка — победа «Ференцвароша» с форой (-1,5) за 2.54.

Также можно рассмотреть ставку на голы «Ференцвароша» в обоих таймах за 2.60.