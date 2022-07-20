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    Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?

    «Ференцварош» — «Слован». Ставка (к. 2.60) и прогноз на Лигу чемпионов 20 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Слован»
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    В прошлом году «Ференцварош» остановился в шаге от выхода в групповой этап ЛЧ
    Венгерский «Ференцварош» сыграет против словацкого «Слована» в рамках первого матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 июля в Будапеште, начало — в 21:00 мск. «Ференцварош» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Июля 2022 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:00 Слован Слован
  • Либерец
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    «Ференцварош»

    «Ференцварош» стартовал в отборе главного турнира Европы с первого раунда. В первой половине июля чемпион Венгрии выиграл по сумме двух матчей у казахстанского «Тобола».

    Первая встреча завершилась вничью 0:0, а на своем поле команда Станислава Черчесова разбила соперника со счетом 5:1.

    Коэффициенты матча Ференцварош — Слован

  • 1
  • 1.42
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 7.80
  • Ставка
    •

    В Будапеште все решилось к середине первого тайма. Уже к 20-й минуте «Ференцварош» забил три мяча, после чего спокойно контролировал ситуацию.

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    В прошлом году «Ференцварош» остановился в шаге от выхода в групповой этап ЛЧ, не сумев пройти в заключительном раунде квалификации швейцарский «Янг Бойз».

    «Слован»

    «Слован» в первом раунде прошел грузинское «Динамо» из Батуми. И в отличие от «Ференцвароша», словацкому клубу пришлось приложить максимальные усилия.

    Матч в Братиславе завершился вничью 0:0, а в Батуми команда Владимира Вайсса вырвала победу в овертайме.

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    • Решающий гол «Слован» забил на третьей компенсированной минуте дополнительного времени. В общем, настоящая драма.

    В минувшую субботу «Слован» не очень удачно стартовал в новом чемпионате Словакии, проиграв на выезде «Железьярне Подбрезову» (1:2).

    Прогноз и ставка

    На «Ференцварош» в этом матче можно поставить за 1.53, ничью букмекеры предлагают за 3.96, а победу «Слована» — за 6.10.

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    Скорее всего, дома команда Черчесова справится со «Слованом», который перед этим намучился далеко не самым опасным батумским «Динамо».

    Более того, венгерскому чемпиону вполне по силам выиграть с разницей хотя бы в два мяча.

    Ставка — победа «Ференцвароша» с форой (-1,5) за 2.54.

    Также можно рассмотреть ставку на голы «Ференцвароша» в обоих таймах за 2.60.

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    «Ференцварош» — «Слован»: прогноз, ставка (2.54), статистика, коэффициенты матча 20.07.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Ференцварош» Черчесова разгромить «Слован»?
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