«Белшина» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 июля, начало — в 19:00 мск. «Белшина» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белшина»

Эта команда проводит привычно нестабильный для себя сезон. Нынешнее 11 место в таблице видится в этом плане характерным.

«Белшина» забила всего 17 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота команда пропустила уже 20 мячей.

Коэффициенты матча Белшина — Шахтёр Солигорск 1 7.50 X 4.40 2 1.45 Ставка

Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Белшина» на выезде вчистую уступила «Славии» (2:0).

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Интересно, что до того бобруйчане добыли три победы к ряду. Да и в февральском контрольном поединке «Белшина» переиграла «горняков» (2:3).

«Шахтер» Солигорск

«Шахтер» Солигорск в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Действующий чемпион Белоруссии сильно отстал от группы лидеров.

«Горняки» на текущий момент находятся на 7 месте в турнирной таблице. В активе у «Шахтера» Солигорск лишь 21 пункт.

Вот и в предыдущем туре чемпионата Белоруссии солигорцы не разжились очками. Дома команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗ».

Причем после того «Шахтер» Солигорск еще и вылетел из Лиги чемпионов. В квалификации турнира «горняки» пали от «Марибора» (0:0, 0:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.40, на ничью за 4.44, а на «Белшину» — за 7.30.

«Белшина» в чемпионате традиционно неудачно играет с солигорцами.

«Горняки» намерены подняться в группу лидеров .

Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.