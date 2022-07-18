«Белшина»
Эта команда проводит привычно нестабильный для себя сезон. Нынешнее 11 место в таблице видится в этом плане характерным.
«Белшина» забила всего 17 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота команда пропустила уже 20 мячей.
Коэффициенты матча Белшина — Шахтёр Солигорск
Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Белшина» на выезде вчистую уступила «Славии» (2:0).
Интересно, что до того бобруйчане добыли три победы к ряду. Да и в февральском контрольном поединке «Белшина» переиграла «горняков» (2:3).
«Шахтер» Солигорск
«Шахтер» Солигорск в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Действующий чемпион Белоруссии сильно отстал от группы лидеров.
«Горняки» на текущий момент находятся на 7 месте в турнирной таблице. В активе у «Шахтера» Солигорск лишь 21 пункт.
Вот и в предыдущем туре чемпионата Белоруссии солигорцы не разжились очками. Дома команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗ».
Причем после того «Шахтер» Солигорск еще и вылетел из Лиги чемпионов. В квалификации турнира «горняки» пали от «Марибора» (0:0, 0:2).
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.40, на ничью за 4.44, а на «Белшину» — за 7.30.
«Белшина» в чемпионате традиционно неудачно играет с солигорцами.
«Горняки»
Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.