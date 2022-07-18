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    Забить получится у всех?!

    «Белшина» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, чемпионат Белоруссии, 18 июля 2022 года

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    «Шахтер» Солигорск
    «Белшина» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 15-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 18 июля, начало — в 19:00 мск. «Белшина» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 18 Июля 2022 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 19:00 Шахтёр Солигорск Шахтёр Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    «Белшина»

    Эта команда проводит привычно нестабильный для себя сезон. Нынешнее 11 место в таблице видится в этом плане характерным.

    «Белшина» забила всего 17 мячей в 14 матчах. При этом в свои ворота команда пропустила уже 20 мячей.

    Коэффициенты матча Белшина — Шахтёр Солигорск

  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 1.45
  • Ставка
    •

    Минувший тур чемпионата принес команде очередное разочарование. «Белшина» на выезде вчистую уступила «Славии» (2:0).

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    Интересно, что до того бобруйчане добыли три победы к ряду. Да и в февральском контрольном поединке «Белшина» переиграла «горняков» (2:3).

    «Шахтер» Солигорск

    «Шахтер» Солигорск в нынешнем чемпионате больше разочаровывает, нежели радует. Действующий чемпион Белоруссии сильно отстал от группы лидеров.

    «Горняки» на текущий момент находятся на 7 месте в турнирной таблице. В активе у «Шахтера» Солигорск лишь 21 пункт.

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    • Вот и в предыдущем туре чемпионата Белоруссии солигорцы не разжились очками. Дома команда минимально уступила «Торпедо-БелАЗ».

    Причем после того «Шахтер» Солигорск еще и вылетел из Лиги чемпионов. В квалификации турнира «горняки» пали от «Марибора» (0:0, 0:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.40, на ничью за 4.44, а на «Белшину» — за 7.30.

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    «Белшина» в чемпионате традиционно неудачно играет с солигорцами.

    «Горняки» намерены подняться в группу лидеров.

    Обе команды наверняка будут активны в атаке. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.07.

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    «Белшина» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 18.07.2022. Прогнозы на футбол. Забить получится у всех?!
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