«Белшина»
Команда из Бобруйска пока не выглядит даже середняком чемпионата. Нынешнее 11 место вполне можно назвать логичным.
«Белшина» забивает и пропускает с примерно одинаковой частотой (16:18). Вообще же, команда выступает не слишком стабильно.
Минувший тур чемпионата принес команде успех. «Белшина» на выезде сумела уверенно переиграть «Минск» (2:4).
Матчи против «канониров» для команды традиционно складываются проблематично. Из четырех очных поединков «Белшина» проиграла дважды при одной виктории.
«Арсенал» Дзержинск
Дебютанту элиты пока сложновато в новых условиях. Причем первая виктория была добыта лишь в предыдущем туре.
В чемпионате «Арсенал» Дзержинск на данный момент занимает 14 место в таблице. Причем забивает команда, в среднем, меньше гола за матч — 8 мячей в 12 поединках.
А вот минувший тур стал для дзержинцем настоящим прорывом. Команда дома добыла победу над «Славией» (3:2).
Победу в том поединке принес Дмитрий Матяш. Перспективный форвард открыл счет своим голам в элитном дивизионе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Белшину» за 1.54, на ничью за 3.82, а на «Арсенал» Дзержинск — за 6.10.
«Белшина» имеет преимущество своего поля и больший опыт матчей на таком уровне.
«Арсенал» Дзержинск
Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.