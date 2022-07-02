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    В Бобруйске забьют все!

    «Белшина» — «Арсенал» Дзержинск. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, чемпионат Белоруссии, 2 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Белшина» — «Арсенал» Дзержинск
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    «Белшина»
    «Белшина» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 июля, начало — в 17:00 мск. «Белшина» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Белоруссия. Высшая лига 02 Июля 2022 года
    Белшина
  • Бобруйск
    •  Белшина 17:00 Arsenal Dzerzhinsk Arsenal Dzerzhinsk
  • Белоруссия. Высшая лига
    •

    «Белшина»

    Команда из Бобруйска пока не выглядит даже середняком чемпионата. Нынешнее 11 место вполне можно назвать логичным.

    «Белшина» забивает и пропускает с примерно одинаковой частотой (16:18). Вообще же, команда выступает не слишком стабильно.

    Минувший тур чемпионата принес команде успех. «Белшина» на выезде сумела уверенно переиграть «Минск» (2:4).

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    Матчи против «канониров» для команды традиционно складываются проблематично. Из четырех очных поединков «Белшина» проиграла дважды при одной виктории.

    «Арсенал» Дзержинск

    Дебютанту элиты пока сложновато в новых условиях. Причем первая виктория была добыта лишь в предыдущем туре.

    В чемпионате «Арсенал» Дзержинск на данный момент занимает 14 место в таблице. Причем забивает команда, в среднем, меньше гола за матч — 8 мячей в 12 поединках.

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    • А вот минувший тур стал для дзержинцем настоящим прорывом. Команда дома добыла победу над «Славией» (3:2).

    Победу в том поединке принес Дмитрий Матяш. Перспективный форвард открыл счет своим голам в элитном дивизионе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Белшину» за 1.54, на ничью за 3.82, а на «Арсенал» Дзержинск — за 6.10.

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    «Белшина» имеет преимущество своего поля и больший опыт матчей на таком уровне.

    «Арсенал» Дзержинск лишь в минувшем туре впервые победил в чемпионате.

    Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.

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    «Белшина» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 02.07.2022. Прогнозы на футбол. В Бобруйске забьют все!
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