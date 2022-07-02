«Белшина» сыграет на своем поле с «Арсеналом» Дзержинск в рамках 13-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 2 июля, начало — в 17:00 мск. «Белшина» — «Арсенал» Дзержинск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Белшина»

Команда из Бобруйска пока не выглядит даже середняком чемпионата. Нынешнее 11 место вполне можно назвать логичным.

«Белшина» забивает и пропускает с примерно одинаковой частотой (16:18). Вообще же, команда выступает не слишком стабильно.

Минувший тур чемпионата принес команде успех. «Белшина» на выезде сумела уверенно переиграть «Минск» (2:4).

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Матчи против «канониров» для команды традиционно складываются проблематично. Из четырех очных поединков «Белшина» проиграла дважды при одной виктории.

«Арсенал» Дзержинск

Дебютанту элиты пока сложновато в новых условиях. Причем первая виктория была добыта лишь в предыдущем туре.

В чемпионате «Арсенал» Дзержинск на данный момент занимает 14 место в таблице. Причем забивает команда, в среднем, меньше гола за матч — 8 мячей в 12 поединках.

А вот минувший тур стал для дзержинцем настоящим прорывом. Команда дома добыла победу над «Славией» (3:2).

Победу в том поединке принес Дмитрий Матяш. Перспективный форвард открыл счет своим голам в элитном дивизионе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Белшину» за 1.54, на ничью за 3.82, а на «Арсенал» Дзержинск — за 6.10.

«Белшина» имеет преимущество своего поля и больший опыт матчей на таком уровне.

«Арсенал» Дзержинск лишь в минувшем туре впервые победил в чемпионате .

Обе команды обороняются не лучшим образом. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.20.