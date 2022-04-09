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    Догонит ли «Нью-Йорк Ред Буллс» лидера?

    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Монреаль». Прогноз (к. 2.50) и ставки на футбол, МЛС, 9 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Монреаль»
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    «Нью-Йорк Ред Буллс» идет на втором месте
    «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Монреаль» встретятся в матче регулярного чемпионата МЛС на поле стадиона «Ред Булл Арена», который расположен в Харрисоне. Начало поединка в 23:00 по мск. «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Монреаль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 09 Апреля 2022 года

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    «Нью-Йорк Ред Буллс» находится на второй строчке на Востоке, набрав в пяти матчах 10 очков.

    Клуб из Нью-Йорка начал «регулярку» с двух гостевых побед — над «Сан-Хосе Эртквейкс» и «Торонто». В общей сложности в этих двух матчах они забили семь мячей.

    Но после этого было домашнее поражение от «Миннесоты». А в позапрошлом туре команда Герхарда Штрубера сыграла вничью с «Коламбус Крю».

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    Наконец, в последнем поединке регулярного чемпионата МЛС коллектив переиграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (1:0).

    «Монреаль»

    По итогам пяти матчей первенства МЛС «Монреаль» находится на 13-й позиции с четырьмя баллами.

    В трех стартовых турах команда потерпела поражения от «Орландо Сити» (0:2), «Филадельфии Юнион» (1:2) и «Нью-Йорк Сити» (1:4).

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    • на этом серия поражений закончилась, и после этого франчайз сыграл вничью с «Атлантой Юнайтед» (3:3), а также победил «Цинциннати» (4:3).

    Перед позапрошлым туром канадцы вылетели из Лиги чемпионов КОНКАКАФ на стадии четвертьфинала от «Крус Асуль» (0:1 и 1:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,61.

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    Успех гостей составляет 5,50, тогда как ничья — в 3,90.

    Прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,50.

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    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Монреаль»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 09.04.2022. Прогнозы на футбол. Догонит ли «Нью-Йорк Ред Буллс» лидера?
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