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    «Фиорентина» продлит печальную серию «Эмполи»?

    «Фиорентина» — «Эмполи». Прогноз (к. 2.03) и ставки на чемпионат Италии 3 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Эмполи»
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    «Фиорентина» потерпела всего лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах на своем поле
    «Фиорентина» сыграет на своем поле против «Эмполи» в рамках 31-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 13:30 мск. «Фиорентина» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Апреля 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 13:30 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» занимает восьмое место в таблице Серии А после 29-ти сыгранных матчей, в которых набрала 47 очков.

    «Фиорентина» продолжает борьбу за путевку в еврокубки. Понятно, что речь идет о Лиге Европы, и тут главными конкурентами клуба из Флоренции будут «Аталанта», «Рома» и «Лацио».

    Коэффициенты матча Фиорентина — Эмполи

  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 5.80
  • Ставка
    •

    В марте «Фиорентина» провела три матча, в которых набрала пять очков. Команда Винченцо Итальяно сыграла вничью с «Вероной» и миланским «Интером», а также одержала победу над «Болоньей».

    Примечательно, что «Фиорентина» потерпела всего лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах на своем поле.

    «Эмполи»

    «Эмполи» тем временем находится на 13-й строчке, набрав в 30-ти матчах 33 очка.

    «Эмполи» находится на довольно комфортно расстоянии от зоны вылета. От идущей 18-й «Венеции» его отделяют 11 очков. С полной уверенностью об этом еще рано говорить, но, судя по всему, «Эмполи» удастся избежать вылета из элитного дивизиона.

    При этом интересно, что команда Аурелио Андреаццоли ни разу не выиграла в 13-ти предыдущих матчах чемпионата Италии. На этом отрезке у нее семь ничьих и шесть поражений.

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    И еще один момент: «Эмполи» не забил ни одного мяча в четырех предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Фиорентину» в этом матче можно поставить за 1.55, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а победу «Эмполи» — за 5.70.

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    «Фиорентина», как правило, сильно играет на своем поле, в том числе не только против середняков.

    «Эмполи» же слегка расслабился, когда понял, что находится далеко от зоны вылета. И есть все основания полагать, что предстоящий матч тоже не подарит гостям много позитивных эмоций.

    Ставка — победа «Фиорентины» + тотал матча меньше 4,5 за 2.03.

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    «Фиорентина» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» продлит печальную серию «Эмполи»?
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