В 26 туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет в гостях у «Фиорентины» на поле стадиона «Артемио Франки» (Флоренция). Поединок состоится 20 февраля. Начало в 14:30 мск. «Фиоретина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиалки» — восьмая команда Серии А на данный момент. У них 39 очков на счету после 24 сыгранных матчей. Половина от этой цифры — победы.

Последнее успешное выступление в турнире команда провела в прошлом туре, когда на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:1. Это стало утешительным результатом после разгрома от «Лацио» (0:3) и ничья с «Кальяри» (1:1).

Коэффициенты матча Фиорентина — Аталанта 1 2.55 X 3.50 2 2.70 Ставка

До поражения от «римлян» «Фиорентина» не проигрывала дома 8 матчей, 7 из которых — это победы.

Все прогнозы на Серию А

Четыре из пяти поединков Серии А с участием хозяев заканчивались с тоталом больше 2.5.

«Аталанта»

На внутренней арене у гостей началась непростая полоса. Ее команда прервала победой над «Олимпиакосом» в Лиге Европы (2:1). Правда «Аталанта» и здесь отличилась, пропустив первой.

В чемпионате подопечные Гасперини выдали серию матчей без побед. Они сыграли вничью с «Интером» и «Лацио». Затем было обидное поражение от «Кальяри» (1:2).

13 февраля бергамаски провели еще один поединок в чемпионате, в котором сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). За 5 туров Серии А «Аталанта» 11-я по количеству набранных баллов (6).

В турнирной таблице гости идут на 5 месте с 44 очками. В зону Лиги чемпионов даже в случае победы попасть не удастся.

Прогноз и ставка

Букмекеры дают такие котировки: 2.60 на «Фиорентину», 2.70 на «Аталанту» и 3.50 на ничью.

Совсем недавно команды встречались в Кубке Италии. «Фиорентине» удалось вырвать победу в Бергамо со счетом 3:2.

«Аталанте» сейчас непросто. У нее непростое расписание и кадровые потери в виде травмированных Йосипа Иличича и Дувана Сапаты. «Фиалки» неплохо играют дома, хоть разгром от «Лацио» бросается в глаза. С такой «Аталантой» можно играть. Мы ставим на победу хозяев с форой 0.