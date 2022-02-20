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    «Фиорентина» доставит проблем «Аталанте»

    «Фиоретина» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.89) и ставки на футбол, Серия А, 20 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Фиоретина» — «Аталанта»
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    Кшиштоф Пентек
    В 26 туре чемпионата Италии «Аталанта» сыграет в гостях у «Фиорентины» на поле стадиона «Артемио Франки» (Флоренция). Поединок состоится 20 февраля. Начало в 14:30 мск. «Фиоретина» — «Аталанта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Февраля 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 14:30 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Фиорентина»

    «Фиалки» — восьмая команда Серии А на данный момент. У них 39 очков на счету после 24 сыгранных матчей. Половина от этой цифры — победы.

    Последнее успешное выступление в турнире команда провела в прошлом туре, когда на выезде обыграла «Специю» со счетом 2:1. Это стало утешительным результатом после разгрома от «Лацио» (0:3) и ничья с «Кальяри» (1:1).

    Коэффициенты матча Фиорентина — Аталанта

  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.70
  • Ставка
    •

    До поражения от «римлян» «Фиорентина» не проигрывала дома 8 матчей, 7 из которых — это победы.

    Все прогнозы на Серию А

    Четыре из пяти поединков Серии А с участием хозяев заканчивались с тоталом больше 2.5.

    «Аталанта»

    На внутренней арене у гостей началась непростая полоса. Ее команда прервала победой над «Олимпиакосом» в Лиге Европы (2:1). Правда «Аталанта» и здесь отличилась, пропустив первой.

    В чемпионате подопечные Гасперини выдали серию матчей без побед. Они сыграли вничью с «Интером» и «Лацио». Затем было обидное поражение от «Кальяри» (1:2).

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    • 13 февраля бергамаски провели еще один поединок в чемпионате, в котором сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). За 5 туров Серии А «Аталанта» 11-я по количеству набранных баллов (6).

    В турнирной таблице гости идут на 5 месте с 44 очками. В зону Лиги чемпионов даже в случае победы попасть не удастся.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры дают такие котировки: 2.60 на «Фиорентину», 2.70 на «Аталанту» и 3.50 на ничью.

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    Совсем недавно команды встречались в Кубке Италии. «Фиорентине» удалось вырвать победу в Бергамо со счетом 3:2.

    «Аталанте» сейчас непросто. У нее непростое расписание и кадровые потери в виде травмированных Йосипа Иличича и Дувана Сапаты. «Фиалки» неплохо играют дома, хоть разгром от «Лацио» бросается в глаза. С такой «Аталантой» можно играть. Мы ставим на победу хозяев с форой 0.

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    «Фиоретина» — «Аталанта»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 20.02.2022. Прогнозы на футбол. «Фиорентина» доставит проблем «Аталанте»
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