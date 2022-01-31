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    Команды поделят между собой очки

    «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз (к. 3.18) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 31 января 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра»
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    «Пасуш де Феррейра»
    В понедельник, 31 января, в 20-м туре португальской Примейры «Эшторил» на своем поле примет «Пасуш де Феррейру». Игра начнется в 22:00 по мск. «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 31 Января 2022 года
    Эшторил
  • Португалия. Примера
    •  Эшторил 22:00 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра
  • Пасуш де Феррейра
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    «Эшторил»

    «Эшторил» с 25 очками находится на седьмой строке в турнирной таблице. Отставание от пятой еврокубковой строки составляет пять пунктов.

    После того, как в середине декабря «канарейки» обыграли 1:0 в гостях аутсайдера «Белененсеш», затем они победить не могут на протяжении последующих пяти матчей чемпионата.

    Коэффициенты матча Эшторил — Пасуш де Феррейра

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.75
  • Ставка
    •

    Этот период коллектив начал мировым результатом, а продолжил четырьмя фиаско подряд. Одно из них пришлось на прошлый тур дома от аутсайдера «Аруки» со счетом 1:2.

    Все прогнозы на футбол

    Дома «Эшторил» набрал лишь восемь баллов из 25. Коллектив смог выиграть лишь раз, трижды он проиграл и пять встреч завершил мировыми исходами.

    «Пасуш де Феррейра»

    «Пасуш де Феррейра» имеет в своем активе 19 зачетных пунктов, которые позволяют команде находится на 13 позиции в турнирной таблице, опережая всего на три очка зону вылета.

    «Бобры» с сентября по середину декабря не смогли выиграть ни одной игры в чемпионате, проиграв большую часть матчей в этом отрезке. Однако перед перерывом они добились двух викторий подряд.

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    • Новый год коллектив начал с ожидаемого гостевого фиаско от «Бенфики» 0:2, а продолжил двумя мировыми исходами — в гостях с «Фамаликаном» 0:0 и дома с «Боавиштой» 1:1.

    Всего две выездные встречи в этом сезоне «Пасуш» смог выиграть, еще он три поединка закончил вничью и четыре раза был повержен.

    Три из четырех последних очных встреч этих клубов завершилось вничью и один раз победил «Эшторил».

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эшторила» предлагают — 2.18.

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    На викторию «Пасуш де Феррейра» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.18.

    Очень уж миролюбиво в последнее время играют между собой эти команды. Так что будет совсем неудивительно, если и этот матч победителя не выявит.

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    «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка (3.18), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на футбол. Команды поделят между собой очки
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