В понедельник, 31 января, в 20-м туре португальской Примейры «Эшторил» на своем поле примет «Пасуш де Феррейру». Игра начнется в 22:00 по мск. «Эшторил» — «Пасуш де Феррейра»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эшторил»

«Эшторил» с 25 очками находится на седьмой строке в турнирной таблице. Отставание от пятой еврокубковой строки составляет пять пунктов.

После того, как в середине декабря «канарейки» обыграли 1:0 в гостях аутсайдера «Белененсеш», затем они победить не могут на протяжении последующих пяти матчей чемпионата.

Коэффициенты матча Эшторил — Пасуш де Феррейра 1 2.12 X 3.20 2 3.75 Ставка

Этот период коллектив начал мировым результатом, а продолжил четырьмя фиаско подряд. Одно из них пришлось на прошлый тур дома от аутсайдера «Аруки» со счетом 1:2.

Все прогнозы на футбол

Дома «Эшторил» набрал лишь восемь баллов из 25. Коллектив смог выиграть лишь раз, трижды он проиграл и пять встреч завершил мировыми исходами.

«Пасуш де Феррейра»

«Пасуш де Феррейра» имеет в своем активе 19 зачетных пунктов, которые позволяют команде находится на 13 позиции в турнирной таблице, опережая всего на три очка зону вылета.

«Бобры» с сентября по середину декабря не смогли выиграть ни одной игры в чемпионате, проиграв большую часть матчей в этом отрезке. Однако перед перерывом они добились двух викторий подряд.

Новый год коллектив начал с ожидаемого гостевого фиаско от «Бенфики» 0:2, а продолжил двумя мировыми исходами — в гостях с «Фамаликаном» 0:0 и дома с «Боавиштой» 1:1.

Всего две выездные встречи в этом сезоне «Пасуш» смог выиграть, еще он три поединка закончил вничью и четыре раза был повержен.

Три из четырех последних очных встреч этих клубов завершилось вничью и один раз победил «Эшторил».

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эшторила» предлагают — 2.18.

На викторию «Пасуш де Феррейра» дают — 3.66, ничья оценена — в 3.18.

Очень уж миролюбиво в последнее время играют между собой эти команды. Так что будет совсем неудивительно, если и этот матч победителя не выявит.