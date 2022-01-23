«Эмполи» на своём поле сыграет против «Ромы» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 23 января, начало — 20:00 (мск). «Эмполи» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эмполи»

«Эмполи» расположился в середине турнирной таблицы чемпионата Италии занимая 11-е место и набрав за 22 тура 29 очков. Команда забила 35 голов в этом сезоне, а пропустила 43.

Последние 10 матчей во всех турнирах «Эмполи» 4 раза сыграл вничью, 3 раза смог одержать победы и 3 раза проиграл своим соперникам.

Коэффициенты матча Эмполи — Рома 1 4.05 X 4.00 2 1.80 Ставка

В Серии А «Эмполи» не может одержать победу уже 5 туров подряд. Ничейными результатами команда довольствовалась в матчах со «Специей» (1:1), «Лацио» (3:3), «Венецией» (1:1) и стоить заметить, что все эти игры проходили на выезде, а дома «Эмполи» проиграл «Милану» (2:4) и «Сассуоло» (1:5).

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В 1/8 финала Кубка Италии «Эмполи» встречался с «Интером» и потерпел поражение после дополнительного времени со счётом 3:2.

«Рома»

«Рома» располагается на 7-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 35 очков, стоит заметить, что «Фиорентина», которая находится на строчку выше имеет такое же количество баллов. «Рома» забросила мяч 36 раз, а пропустила 28 голов в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Рома» 4 раза проиграла своим соперникам, 1 раз разошлась ничьей и 5 раз радовала болельщиков своими победами.

В чемпионате Италии после ничьей с «Сампдорией» (1:1) «Рома» встречалась с лидерами турнира и потерпела два поражения подряд от «Милана» (3:1) и «Ювентуса» (3:4). А в прошлом туре смогла реабилитироваться и порадовала болельщиков победой над «Кальяри» со счётом 1:0.

В 1/8 Кубка Италии без особого труда «Рома» смогла пройти «Лечче» на домашнем стадионе, матч закончился со счётом 3:1.

Прогноз и ставка

На победу «Эмполи» в этом матче можно поставить за 4.35, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Ромы» — за 1.90.

Прогноз - Римляне все еще пытаются найти стабильность в игре. Стоит сказать, что «Роме» повезет если она по итогам сезона окажется в зоне еврокубков. У римлян сейчас на счету 35 очков, столько же у «Фиорентины», но при этом флорентийцы имеют матч в запасе. В матче с новичками высшего дивизиона римляне обязаны набирать очки и им вполне это под силу.

Ставка — Победа «Ромы» за 1.90.