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    «Рома» не отдаст победу

    «Эмполи» — «Рома». Прогноз, ставка (к. 1.90) на футбол, чемпионат Италии, 23 января 2022 года

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    Николо Дзаньоло
    «Эмполи» на своём поле сыграет против «Ромы» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 23 января, начало — 20:00 (мск). «Эмполи» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2022 года
    Эмполи
  • Италия. Серия А
    •  Эмполи 20:00 Рома Рома
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    «Эмполи»

    «Эмполи» расположился в середине турнирной таблицы чемпионата Италии занимая 11-е место и набрав за 22 тура 29 очков. Команда забила 35 голов в этом сезоне, а пропустила 43.

    Последние 10 матчей во всех турнирах «Эмполи» 4 раза сыграл вничью, 3 раза смог одержать победы и 3 раза проиграл своим соперникам.

    Коэффициенты матча Эмполи — Рома

  • 1
  • 4.05
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  • 4.00
  • 2
  • 1.80
  • Ставка
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    В Серии А «Эмполи» не может одержать победу уже 5 туров подряд. Ничейными результатами команда довольствовалась в матчах со «Специей» (1:1), «Лацио» (3:3), «Венецией» (1:1) и стоить заметить, что все эти игры проходили на выезде, а дома «Эмполи» проиграл «Милану» (2:4) и «Сассуоло» (1:5).

    Все прогнозы на Серию А

    В 1/8 финала Кубка Италии «Эмполи» встречался с «Интером» и потерпел поражение после дополнительного времени со счётом 3:2.

    «Рома»

    «Рома» располагается на 7-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 35 очков, стоит заметить, что «Фиорентина», которая находится на строчку выше имеет такое же количество баллов. «Рома» забросила мяч 36 раз, а пропустила 28 голов в этом сезоне.

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  • 18/01/2022

    • За последние 10 матчей во всех турнирах «Рома» 4 раза проиграла своим соперникам, 1 раз разошлась ничьей и 5 раз радовала болельщиков своими победами.

    В чемпионате Италии после ничьей с «Сампдорией» (1:1) «Рома» встречалась с лидерами турнира и потерпела два поражения подряд от «Милана» (3:1) и «Ювентуса» (3:4). А в прошлом туре смогла реабилитироваться и порадовала болельщиков победой над «Кальяри» со счётом 1:0.

    В 1/8 Кубка Италии без особого труда «Рома» смогла пройти «Лечче» на домашнем стадионе, матч закончился со счётом 3:1.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эмполи» в этом матче можно поставить за 4.35, ничью букмекеры предлагают взять за 4.10, а победу «Ромы» — за 1.90.

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    Прогноз - Римляне все еще пытаются найти стабильность в игре. Стоит сказать, что «Роме» повезет если она по итогам сезона окажется в зоне еврокубков. У римлян сейчас на счету 35 очков, столько же у «Фиорентины», но при этом флорентийцы имеют матч в запасе. В матче с новичками высшего дивизиона римляне обязаны набирать очки и им вполне это под силу.

    Ставка — Победа «Ромы» за 1.90.

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    «Эмполи» — «Рома»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Рома» не отдаст победу
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