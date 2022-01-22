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    «Кельн» не проиграет в гостях

    «Бохум» — «Кельн». Прогноз, ставка (к. 1.98) на футбол, Бундеслига, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Бохум» — «Кельн»
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    Йонас Хектор, «Кельн»
    «Бохум» будет принимать «Кельн» в 20-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет на «Воновия Рурштадион» 22 января. Начало — в 20:30 мск. «Бохум» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 22 Января 2022 года
    Бохум
  • Бохум
    •  Бохум 20:30 Кёльн Кёльн
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    «Бохум»

    «Бохум» ранее пробился в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Майнц» в 1/8 финала со счетом 3:1.

    В чемпионате «Бохум» смог выиграть лишь в одном матче из пяти последних — 1:0 против «Вольфсбурга». В этих пяти играх «Бохум» забил лишь два гола. В новом году команда также встречалась с «Майнцом» в рамках Бундеслиги и уступила со счетом 0:1.

    Коэффициенты матча Бохум — Кёльн

  • 1
  • 3.40
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.20
  • Ставка
    •

    В чемпионате Германии «Бохум» занимает 11-е место. У команды 23 очка в 19 турах. Забито всего лишь 17 голов, а пропущено 27.

    Все прогнозы на футбол

    «Бохум» — одна из самых бескомпромиссных команд Бундеслиги. Лишь два матча с ее участием завершились вничью.

    «Кельн»

    «Кельн» вылетел из Кубка Германии, проиграв «Гамбургу» по пенальти — 1:1 и 3:4.

    Эта неудача стала для «Кельна» второй подряд — ранее команда была разгромлена «Баварией» в Бундеслиге со счетом 0:4.

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    • А вот перед этим у «козлов» было три победы подряд: 3:2 против «Вольфсбурга», 1:0 против «Штутгарта» и 3:1 против «Герты».

    «Кельн» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 28 очков в 19 матчах. Забито 30 голов, а пропущено 32.

    Прогноз и ставка

    Коэффициент на победу «Бохума» у букмекеров в этом матче — 3,44, на ничейный результат — 3,36, а на победу «Кельна» — 2,33.

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    Встреча этих команд в первом круге завершилась домашней победой «Кельна» со счетом 2:1. «Кельн» способен набрать очки и в выездной игре, при этом она вряд ли будет слишком результативной.

    Прогноз и ставка на матч — «Кельн» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,98.

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    «Бохум» — «Кельн»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. «Кельн» не проиграет в гостях
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