«Бохум» будет принимать «Кельн» в 20-м туре чемпионата Германии. Матч пройдет на «Воновия Рурштадион» 22 января. Начало — в 20:30 мск. «Бохум» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бохум»

«Бохум» ранее пробился в четвертьфинал Кубка Германии, обыграв «Майнц» в 1/8 финала со счетом 3:1.

В чемпионате «Бохум» смог выиграть лишь в одном матче из пяти последних — 1:0 против «Вольфсбурга». В этих пяти играх «Бохум» забил лишь два гола. В новом году команда также встречалась с «Майнцом» в рамках Бундеслиги и уступила со счетом 0:1.

Коэффициенты матча Бохум — Кёльн 1 3.40 X 3.30 2 2.20 Ставка

В чемпионате Германии «Бохум» занимает 11-е место. У команды 23 очка в 19 турах. Забито всего лишь 17 голов, а пропущено 27.

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«Бохум» — одна из самых бескомпромиссных команд Бундеслиги. Лишь два матча с ее участием завершились вничью.

«Кельн»

«Кельн» вылетел из Кубка Германии, проиграв «Гамбургу» по пенальти — 1:1 и 3:4.

Эта неудача стала для «Кельна» второй подряд — ранее команда была разгромлена «Баварией» в Бундеслиге со счетом 0:4.

А вот перед этим у «козлов» было три победы подряд: 3:2 против «Вольфсбурга», 1:0 против «Штутгарта» и 3:1 против «Герты».

«Кельн» располагается на девятой позиции в турнирной таблице Бундеслиги. Команда набрала 28 очков в 19 матчах. Забито 30 голов, а пропущено 32.

Прогноз и ставка

Коэффициент на победу «Бохума» у букмекеров в этом матче — 3,44, на ничейный результат — 3,36, а на победу «Кельна» — 2,33.

Встреча этих команд в первом круге завершилась домашней победой «Кельна» со счетом 2:1. «Кельн» способен набрать очки и в выездной игре, при этом она вряд ли будет слишком результативной.

Прогноз и ставка на матч — «Кельн» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,98.