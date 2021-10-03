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    «Рома» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 2.45) на футбол, чемпионат Италии, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Эмполи»
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    «Рома»идет на четвертом месте
    В воскресенье, 3 октября, в 7-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Рома» на своем поле сыграет против «Эмполи». Стартовый свисток будет дан в 19:00 по мск. «Рома» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Октября 2021 года
    Рома
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    •  Рома 19:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 4.90
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    «Рома»

    Команда Жозе Моуриньо позиционирует себя как борец за скудетто. Вот только непонятно, хватит ли «Волкам» запала на весь сезон, да и конкуренты не дремлют.

    На данный момент «Рома» занимает четвертое место. В активе у команды Моуриньо 12 набранных очков при разнице мячей 14:8.

    В предыдущем туре чемпионата «Рома» потерпела поражение в римском дерби «Лацио» (2:3). Отставание от лидера «Наполи» составляет шесть очков.

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    На этой неделе «джаллоросси» разгромили на выезде «Зарю» (3:0) во втором туре группового раунда Лиги конференций.

    «Эмполи»

    «Эмполи» в прошлом сезоне выступал в итальянской Серии В, где сумел занять первую строчку, обойдя ближайшего преследователя на четыре очка.

    Тосканцы первый официальный матч провели в Кубке страны, где обыграли «Виченцу» 4:2, а в чемпионате в первом туре в родных стенах оказались слабее «Лацио» 1:3.

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  • 05/08/2021

    • Во втором игровом дне «синие» преподнесли сенсацию, переиграв в Турине «Ювентус» со счетом 1:0. После этого они потерпели два домашних поражения подряд, а в предпоследней игре была победа над «Кальяри» 2:0 в гостях.

    В прошлом туре коллектив снова победил — над «Болоньей» 4:2 на своем поле. Таким образом, он занимает девятую позицию с отставанием в три очка от соперника.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,40.

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    Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — «Рома» выиграет, и обе команды забьют за 2,45.

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    «Рома» — «Эмполи»: прогноз, ставка (2.45), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Рома» за поражение в дерби?
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