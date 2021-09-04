ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану Роналду Неповторимый. Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную Лионель Месси усилил ПСЖТоп-5 победителей трансферной кампании Валерий КарпинКарпин начал с ничьей. Россия поделила очки с Хорватией
  • 15:57
    • «Спартак» обратился в Роспотребнадзор по увеличению квоты зрителей
  • 15:14
    • «Зенит» подписал контракт с экс-голкипером «Краснодара»
  • 14:56
    • Российские волейболисты вышли в финал паралимпийского турнира
  • 13:48
    • Стала известна дата выхода eFootball 2022
  • 12:16
    • Матч России против Кипра обслужит испанская бригада арбитров
  • 10:45
    • Министр спорта РФ заявил о необходимости сохранить в РПЛ лимит на легионеров
  • 10:27
    • Решение по трансферу Мбаппе в «Реал» принимал эмир Катара
    Все новости спорта

    «Спортинг Канзас-Сити» снова обыграет «Лос-Анджелес»?

    «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити». Прогноз (к. 2.62) и ставки на МЛС 4 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на MLS
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спортинг Канзас-Сити» пропустил лишь два мяча в пяти недавних матчах
    «Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Спортинг Канзас-Сити» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 4 сентября, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. США. MLS 04 Сентября 2021 года
    Лос-Анджелес
  • Лос-Анджелес
    •  Лос-Анджелес 05:00 Спортинг Канзас Сити Спортинг Канзас Сити
  • Канзас Сити
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 3.75
  • Ставка!
    •

    «Лос-Анджелес»

    «Лос-Анджелес» очень слабо проводит текущий сезон. На данный момент калифорнийская команда занимает всего лишь 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

    Безвыигрышная серия «Лос-Анджелеса» составляет уже восемь матчей.

    Несколько дней назад команда Боба Брэдли сыграла вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3), а перед этим было четыре поражения кряду.

    «Лос-Анджелес» пропустил 12 мячей в пяти последних матчах.

    «Спортинг»

    Тем временем «Спортинг» после 22 сыгранных матчей находится на втором месте в Западной конференции.

    Клуб из Канзас-Сити вполне мог бы и лидировать, если бы не потерял очки в недавних матчах.

    Четыре из пяти предыдущих матчей с участием «Спортинга» завершились вничью. При этом на данном отрезке команда пропустила лишь два мяча.

    Все прогнозы на футбол

    Беспроигрышная гостевая серия «Спортинга» составляет шесть матчей — четыре поражения и две ничьи.

    Прогноз и ставка

    На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Спортинга» — за 3.52.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    У хозяев есть не только игровые, но и кадровые проблемы. Так что очень сомнительно, что «Лос-Анджелес» сможет набрать три очка.

    Скорее всего, «Спортинг» обыграет калифорнийцев третий раз в текущем сезоне.

    Ставка — победа «Спортинг Канзас-Сити» с форой (0) за 2.62.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.88
  • Прогноз на матч Шмидлова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Торпедо — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ак Барс — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Северсталь — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Грузия — Косово
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Иран — Сирия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  4.25
  • Прогноз на матч Миннен — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сочи — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Карацев — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Австралия — Китай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Италия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 04.09.2021. Прогнозы на футбол. «Спортинг Канзас-Сити» снова обыграет «Лос-Анджелес»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры