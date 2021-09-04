«Лос-Анджелес» сыграет на своем поле против «Спортинг Канзас-Сити» в рамках очередного матча чемпионата МЛС. Встреча пройдет 4 сентября, начало — в 05:00 мск. «Лос-Анджелес» — «Спортинг Канзас-Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» очень слабо проводит текущий сезон. На данный момент калифорнийская команда занимает всего лишь 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Безвыигрышная серия «Лос-Анджелеса» составляет уже восемь матчей.

Несколько дней назад команда Боба Брэдли сыграла вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3), а перед этим было четыре поражения кряду.

«Лос-Анджелес» пропустил 12 мячей в пяти последних матчах.

«Спортинг»

Тем временем «Спортинг» после 22 сыгранных матчей находится на втором месте в Западной конференции.

Клуб из Канзас-Сити вполне мог бы и лидировать, если бы не потерял очки в недавних матчах.

Четыре из пяти предыдущих матчей с участием «Спортинга» завершились вничью. При этом на данном отрезке команда пропустила лишь два мяча .

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Беспроигрышная гостевая серия «Спортинга» составляет шесть матчей — четыре поражения и две ничьи.

Прогноз и ставка

На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Спортинга» — за 3.52.

У хозяев есть не только игровые, но и кадровые проблемы. Так что очень сомнительно, что «Лос-Анджелес» сможет набрать три очка.

Скорее всего, «Спортинг» обыграет калифорнийцев третий раз в текущем сезоне.

Ставка — победа «Спортинг Канзас-Сити» с форой (0) за 2.62.