«Лос-Анджелес»
«Лос-Анджелес» очень слабо проводит текущий сезон. На данный момент калифорнийская команда занимает всего лишь 11-е место в турнирной таблице Западной конференции.
Несколько дней назад команда Боба Брэдли сыграла вничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:3), а перед этим было четыре поражения кряду.
«Лос-Анджелес» пропустил 12 мячей в пяти последних матчах.
«Спортинг»
Тем временем «Спортинг» после 22 сыгранных матчей находится на втором месте в Западной конференции.
Клуб из Канзас-Сити вполне мог бы и лидировать, если бы не потерял очки в недавних матчах.
Четыре из пяти предыдущих матчей с участием «Спортинга» завершились вничью. При этом на данном отрезке команда
Беспроигрышная гостевая серия «Спортинга» составляет шесть матчей — четыре поражения и две ничьи.
Прогноз и ставка
На «Лос-Анджелес» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 4.00, а победу «Спортинга» — за 3.52.
У хозяев есть не только игровые, но и кадровые проблемы. Так что очень сомнительно, что «Лос-Анджелес» сможет набрать три очка.
Скорее всего, «Спортинг» обыграет калифорнийцев третий раз в текущем сезоне.
Ставка — победа «Спортинг Канзас-Сити» с форой (0) за 2.62.