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    Блицкриг от минского «Динамо»?

    «Динамо» Минск — «Минск». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Белоруссии, 28 августа 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Динамо» Минск — «Минск»
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    Минское «Динамо»
    «Динамо» Минск сыграет на своем поле с «Минском» в рамках 21-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 28 августа, начало — в 18:30 мск. «Динамо» Минск — «Минск»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Динамо» Минск

    Борьба за медали — вот удел минчан в этом сезоне. Команда Артема Челядинского выдала неплохой отрезок с мая по июль.

    На данный момент «Динамо» Минск занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 39 очков.

    Правда, в минувшем туре «Динамо» Минск уступил. «Гомель» во второй раз в этом сезоне переиграл динамовцев (2:0).

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    В первом круге «Динамо» Минск победило в минском дерби. Тогда динамовцы выиграли уверенно — 1:3.

    «Минск»

    Крепкий середняк белорусского чемпионата полностью оправдывает свой статус. Минчане могут дать бой лидерам, но и потерять очки на ровном месте.

    «Минск» в минувшем туре дома опозорился. А как еще назвать поражение от «Немана» со счетом 0:4?!

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    • Нынешнее 8 место — довольно скромный показатель. Однако не стоит забывать, что минчане забивают реже, чем пропускают (25:31).

    Единственное, что нынче гложет тренерский штаб команды — серия из трех поражений к ряду. Даже четырех, если не учитывать техническую викторию над «Спутником».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.35, на ничью за 5.00, а на «Минск» — за 9.20.

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    Хозяева борются за медали чемпионата, и обязаны выигрывать в этом поединке.

    «Минск» пребывает не в лучшем состоянии, и вряд ли может рассчитывать на очки.

    Динамовцы превосходят земляков в классе, к тому же наверняка используют проблемы в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 1.80.

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    «Динамо» Минск — «Минск»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 28.08.2021. Прогнозы на футбол. Блицкриг от минского «Динамо»?
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