«Динамо» Минск
Борьба за медали — вот удел минчан в этом сезоне. Команда Артема Челядинского выдала неплохой отрезок с мая по июль.
На данный момент «Динамо» Минск занимает 4 место в турнирной таблице чемпионата. В активе у команды 39 очков.
Правда, в минувшем туре «Динамо» Минск уступил. «Гомель» во второй раз в этом сезоне переиграл динамовцев (2:0).
В первом круге «Динамо» Минск победило в минском дерби. Тогда динамовцы выиграли уверенно — 1:3.
«Минск»
Крепкий середняк белорусского чемпионата полностью оправдывает свой статус. Минчане могут дать бой лидерам, но и потерять очки на ровном месте.
«Минск» в минувшем туре дома опозорился. А как еще назвать поражение от «Немана» со счетом 0:4?!
Нынешнее 8 место — довольно скромный показатель. Однако не стоит забывать, что минчане забивают реже, чем пропускают (25:31).
Единственное, что нынче гложет тренерский штаб команды — серия из трех поражений к ряду. Даже четырех, если не учитывать техническую викторию над «Спутником».
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.35, на ничью за 5.00, а на «Минск» — за 9.20.
«Минск» пребывает не в лучшем состоянии, и вряд ли может рассчитывать на очки.
Динамовцы превосходят земляков в классе, к тому же наверняка используют проблемы в обороне соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» Минск в 1 тайме с коэффициентом 1.80.