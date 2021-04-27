Во вторник, 27 апреля, в заключительном поединке 29-го тура португальской Примейры «Фаренсе» на своем поле примет «Портимоненси». Начало игры — в 23:45 по мск. «Фаренсе» — «Портимоненси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фаренсе»

С 25 набранными очками «Фаренсе» находится в зоне вылета, на 17 месте. От зоны переходных матчей команда отстает на три очка, а 15 спасительной строке уступает пять баллов.

За последние два месяца клуб из города Фару провел семь встреч в чемпионате страны, в которых добился двух викторий и пять раз уходил с поля поверженным, и в четырех случаях не забив в этих играх.

В минувшем туре первенства «Алгарвские Львы» на выезде смогли переиграть претендента на еврокубки «Пасуш» со счетом 2:1, а перед этим они потерпели три фиаско подряд, забив в них гол при четырех пропущенных.

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13 из 25 очков «Фаренесе» заработал в родных стенах, выиграв три поединка, еще четырежды расписав мировые и потерпев семь поражений, разница мячей составляет в них 15:17.

«Портимоненси»

«Портимоненси» расположился в середине турнирной таблице Примейры, на 10 позиции. У коллектива на счету 32 набранных очка.

Клуб из города Портиман в своей последней проведенной игре чемпионата крупно в родных стенах проиграл «Бенфики» со счетом 1:5, при этом забив первым в ворота соперника.

Этой неудачей «черно-белые» прервали свою 3-матчевую победную серию, в которой на выезде переиграли 5:1 «Насьональ» и 1:0 «Фамаликан», а также дома разгромили «Гимарайнш» со счетом 3:0.

В гостях в текущем розыгрыше Примейры «Портимоненси» заработал только 11 очков из 32, трижды выиграв при двух мировых исходах и девяти фиаско, разница мячей — 13:21.

В первом круге «Портимоненси» на своей территории одолел «Фаренсе» со счетом 2:0.

Прогноз и ставка на «Фаренсе» — «Портимоненси»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фаренсе» — 2.35, победа «Портимоненси» — 3.28, ничья — 3.22.

Учитывая важность очков для «Фаренсе» и слабую игру «Портимоненси» на выезде, в данном поединке рекомендуем ставить на викторию хозяев.