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    «Фаренсе» — «Портимоненси». Прогноз, ставка (к. 2.35) на футбол, чемпионат Португалии, 27 апреля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия
    Прогноз и ставки на «Фаренсе» — «Портимоненси»
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    «Фаренсе»
    Во вторник, 27 апреля, в заключительном поединке 29-го тура португальской Примейры «Фаренсе» на своем поле примет «Портимоненси». Начало игры — в 23:45 по мск. «Фаренсе» — «Портимоненси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фаренсе»

    С 25 набранными очками «Фаренсе» находится в зоне вылета, на 17 месте. От зоны переходных матчей команда отстает на три очка, а 15 спасительной строке уступает пять баллов.

    За последние два месяца клуб из города Фару провел семь встреч в чемпионате страны, в которых добился двух викторий и пять раз уходил с поля поверженным, и в четырех случаях не забив в этих играх.

    В минувшем туре первенства «Алгарвские Львы» на выезде смогли переиграть претендента на еврокубки «Пасуш» со счетом 2:1, а перед этим они потерпели три фиаско подряд, забив в них гол при четырех пропущенных.

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    13 из 25 очков «Фаренесе» заработал в родных стенах, выиграв три поединка, еще четырежды расписав мировые и потерпев семь поражений, разница мячей составляет в них 15:17.

    «Портимоненси»

    «Портимоненси» расположился в середине турнирной таблице Примейры, на 10 позиции. У коллектива на счету 32 набранных очка.

    Клуб из города Портиман в своей последней проведенной игре чемпионата крупно в родных стенах проиграл «Бенфики» со счетом 1:5, при этом забив первым в ворота соперника.

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    • Этой неудачей «черно-белые» прервали свою 3-матчевую победную серию, в которой на выезде переиграли 5:1 «Насьональ» и 1:0 «Фамаликан», а также дома разгромили «Гимарайнш» со счетом 3:0.

    В гостях в текущем розыгрыше Примейры «Портимоненси» заработал только 11 очков из 32, трижды выиграв при двух мировых исходах и девяти фиаско, разница мячей — 13:21.

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    В первом круге «Портимоненси» на своей территории одолел «Фаренсе» со счетом 2:0.

    Прогноз и ставка на «Фаренсе» — «Портимоненси»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Фаренсе» — 2.35, победа «Портимоненси» — 3.28, ничья — 3.22.

    Учитывая важность очков для «Фаренсе» и слабую игру «Портимоненси» на выезде, в данном поединке рекомендуем ставить на викторию хозяев.

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