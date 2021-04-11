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    Арагонцы и андалузцы в первом тайме не забьют

    «Сарагоса» — «Альмерия». Прогноз и ставка (к. 2.26) на футбол, чемпионат Испании, 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сарагоса» — «Альмерия»
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    «Сарагоса»
    В воскресенье, 11 апреля, в 34-м туре испанской Сегунды «Сарагоса» на своей арене сразится с «Альмерией». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Сарагоса» — «Альмерия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 11 Апреля 2021 года
    Сарагоса
  • Испания. Сегунда
    •  Сарагоса 17:00 Альмерия Альмерия
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.10
  • X
  • 2.85
  • 2
  • 2.65
  • Ставка!
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    «Сарагоса»

    У «Сарагосы» на счету находится 38 набранных балла, позволяющие ей расположится на 15 позиции в турнирной таблице Сегунды, но зона вылета находится на расстоянии всего четырех пунктов.

    Арагонцы не проигрывают в первенстве уже на протяжении последних четырех встреч, где они дважды сыграли вничью и два разу уходили с поля победителями, пропустив за весь этот период всего лишь один гол.

    Они расписали мировые с «Логроньесом» (1:1) в гостях и с «Картахеной» (0:0) в родных стенах, обыграли на своей территории «Мирандес» и на выезде «Фуэнлабраду» (по 1:0) в минувшем туре.

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    В родных стенах «Сарагоса» заработала львиную долю своих баллов, 26 из 38. Она добилась семи викторий, а также пять встреч свела вничью и четыре раза уступала, разница мячей — 15:11.

    «Альмерия»

    «Альмерия» с 60 набранными пунктами находится на третьей строке в турнирной таблице Сегунды, отставая от второй позиции, дающей прямой билет в Примеру, на пять очков.

    В минувшем туре первенства андалузцы на своем поле уступили минимально «Райо Вальекано» (0:1), а игровым днем ранее они на выезде разгромили «Малагу» со счетом 3:0.

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    • Перед этим у «красно-белых» была 3-матчевая беспроигрышная серия, где они дважды на своей территории делили очки со своими оппонентами и одну игру проиграли на выезде.

    Вне родных стен «Альмерия» разжилась 28 очками из 60 набранных, выиграв девять раз, один поединок сведя вничью и потерпев шесть фиаско, разница забитых и пропущенных — 20:16.

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    В первом круге «Альмерия» дома обыграла «Сарагосу» со счетом 1:0, в прошлом сезоне андалузцы в играх с арагонцами набрали четыре очка, победив 2:0 дома и сыграв 1:1 на своем поле.

    Прогноз и ставка на «Сарагоса» — «Альмерия»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Альмерии» — 2.63, победа «Сарагосы» — 3.12, ничья — 2.86.

    Так как обе команды будут нацелены на очки, то ожидаем от них осторожной игры. И наверняка в первой половине голов здесь не будет. Наш прогноз — гол в первой тайме: нет.

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