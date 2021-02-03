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    «Жеребцы» пройдут в четвертьфинал

    «Штутгарт» — «Боруссия» М. Прогноз и ставка(к. 1.80) на Кубок Германии по футболу 3 февраля 2021 года

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    «Штутгарт» — «Боруссия» М: прогноз и ставка
    Маркус Тюрам
    «Штутгарт» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 22:45 мск. «Штутгарт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Кубок 03 Февраля 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 22:45 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 2.45
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    В минувшем туре Бундеслиги «Штутгарт» одолел «Майнц» (2:0). При этом швабы остаются середняком чемпионата, занимая характерное 10 место.

    В активе у команды 25 очков. При этом забивает команда относительно немало — 35 мячей в 19 встречах. Оборона выглядит не столь монолитно — 29 пропущенных мячей.

    На Кубок Германии у команды наверняка имеются свои амбиции. В предыдущем раунде пройден крепкий «Фрайбург» (1:0).

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    У «Штутгарта» матчи с «жеребцами» проходят с переменным успехом. В 5 последних поединках швабы добыли две виктории при одной ничьей и двух поражениях.

    «Боруссия» М

    Эта команда в нынешнем сезоне традиционно сражается за высокие места. Правда, сейчас «жеребцы» занимают скромную 7 позицию.

    «Боруссия» М в минувшем туре на выезде расписала мировую с «Унионом» (1:1). Сейчас в активе у команды 32 очка, и отставание от 3 позиции составляет только 3 пункта.

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    • У «Боруссии» М оборона особо не блещет: пропущено 29 мячей в 19 встречах. В атаке дела обстоят получше: команда забивает чуть меньше двух мячей за матч (36 голов).

    Между тем, в противостоянии со «Штутгартом» у гостей будет только одна кадровая пробоина. Не сможет сыграть форвард Валентино Лазаро: он находится в клубном лазарете.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.51, на ничью за 3.73, а на «Штутгарт» — за 2.74

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    Хозяева намерены дать бой «жеребцам», тем более, совсем недавно довольно удачно сыграли с ними в чемпионате (2:2).

    «Боруссия» М явно настроена пройти как можно дальше в Кубке Германии.

    В таких матчах определяющую роль зачастую играет класс команды, который все же повыше у гостей. Наши прогноз и ставка — Проход «Боруссии» М с коэффициентом 1.80

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