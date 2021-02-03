«Штутгарт» сыграет на своем поле с «Боруссией» М в рамках 1/8 финала Кубка Германии. Матч пройдет 3 февраля, начало — в 22:45 мск. «Штутгарт» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Штутгарт»

В минувшем туре Бундеслиги «Штутгарт» одолел «Майнц» (2:0). При этом швабы остаются середняком чемпионата, занимая характерное 10 место.

В активе у команды 25 очков. При этом забивает команда относительно немало — 35 мячей в 19 встречах. Оборона выглядит не столь монолитно — 29 пропущенных мячей.

На Кубок Германии у команды наверняка имеются свои амбиции. В предыдущем раунде пройден крепкий «Фрайбург» (1:0).

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У «Штутгарта» матчи с «жеребцами» проходят с переменным успехом. В 5 последних поединках швабы добыли две виктории при одной ничьей и двух поражениях.

«Боруссия» М

Эта команда в нынешнем сезоне традиционно сражается за высокие места. Правда, сейчас «жеребцы» занимают скромную 7 позицию.

«Боруссия» М в минувшем туре на выезде расписала мировую с «Унионом» (1:1). Сейчас в активе у команды 32 очка, и отставание от 3 позиции составляет только 3 пункта.

У «Боруссии» М оборона особо не блещет: пропущено 29 мячей в 19 встречах. В атаке дела обстоят получше: команда забивает чуть меньше двух мячей за матч (36 голов).

Между тем, в противостоянии со «Штутгартом» у гостей будет только одна кадровая пробоина. Не сможет сыграть форвард Валентино Лазаро: он находится в клубном лазарете.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» М за 2.51, на ничью за 3.73, а на «Штутгарт» — за 2.74

Хозяева намерены дать бой «жеребцам», тем более, совсем недавно довольно удачно сыграли с ними в чемпионате (2:2).

«Боруссия» М явно настроена пройти как можно дальше в Кубке Германии.

В таких матчах определяющую роль зачастую играет класс команды, который все же повыше у гостей. Наши прогноз и ставка — Проход «Боруссии» М с коэффициентом 1.80