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    Все новости спорта

    Продолжится ли победная серия «Монако»?

    «Нант» — «Монако». Прогноз и ставка (к. 2.15) на матч чемпионата Франции 31 января 2021 года

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    «Нант» — «Монако»: прогноз и ставка
    «Монако» занимает четвертое место
    В 22 туре французской Лиги 1 «Нант» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Божуар» 31 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 31 Января 2021 года
    Нант
  • Франция. Лига 1
    •  Нант 23:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.10
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Нант»

    «Нант» с недавнего времени возглавляет бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек. Выводы пока рано делать, но под его руководством команда пока ни разу не выигрывала.

    После назначения Доменека «Нант» трижды сыграл вничью — с «Ренном», «Монпелье» и «Лансом», и один раз проиграл. В таблице команда находится всего лишь на 17-м месте.

    И самое печальное, что безвыигрышная серия «Нанта» составляет уже 12 матчей. И что примечательно, лишь однажды за это время «канарейки» забивали больше одного мяча.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Единственное поражение «Нанта» при Доменеке зафиксировано как раз в прошлом туре — против «Метца» (0:2).

    «Монако»

    «Монако» после 21-го сыгранного матча находится на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Как ни крути, а руководство клуба с Лазурного берега приняло максимально верное решение, когда перед началом сезона раз команда в очередной получила нового тренера. Пока что Нико Ковач не давал повода сомневаться в себе.

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  • Сегодня

    • У «Монако» был небольшой спад в первой половине декабря, но после этого команда выдала серию из шести матчей без поражений. Более того, в пяти случаях «монегаски» выиграли.

    В прошлом туре «Монако» выиграл дома у «Марселя», а еще чуть раньше был сильнее «Монпелье», «Лорьян» и «Анже». Победная серия на сегодня достигла четырех поединков.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

    Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.

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