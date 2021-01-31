В 22 туре французской Лиги 1 «Нант» будет принимать «Монако». Игра пройдет на стадионе «Божуар» 31 января. Начало встречи — в 23:00 мск. «Нант» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» с недавнего времени возглавляет бывший тренер сборной Франции Раймон Доменек. Выводы пока рано делать, но под его руководством команда пока ни разу не выигрывала.

После назначения Доменека «Нант» трижды сыграл вничью — с «Ренном», «Монпелье» и «Лансом», и один раз проиграл. В таблице команда находится всего лишь на 17-м месте.

И самое печальное, что безвыигрышная серия «Нанта» составляет уже 12 матчей. И что примечательно, лишь однажды за это время «канарейки» забивали больше одного мяча.

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Единственное поражение «Нанта» при Доменеке зафиксировано как раз в прошлом туре — против «Метца» (0:2).

«Монако»

«Монако» после 21-го сыгранного матча находится на четвертом месте в турнирной таблице Лиги 1.

Как ни крути, а руководство клуба с Лазурного берега приняло максимально верное решение, когда перед началом сезона раз команда в очередной получила нового тренера. Пока что Нико Ковач не давал повода сомневаться в себе.

У «Монако» был небольшой спад в первой половине декабря, но после этого команда выдала серию из шести матчей без поражений. Более того, в пяти случаях «монегаски» выиграли.

В прошлом туре «Монако» выиграл дома у «Марселя», а еще чуть раньше был сильнее «Монпелье», «Лорьян» и «Анже». Победная серия на сегодня достигла четырех поединков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,83.

Успех хозяев поля оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — «Монако» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,15.