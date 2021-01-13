«Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.81 на Кубок Италии 13 января 2021 года

«Наполи» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 13 января, начало — в 19:45 мск. «Наполи» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

Очевидно, что в нынешнем сезоне неаполитанцы вновь попытаются взять кубковую вершину. Минувший розыгрыш второго по рангу трофея принес команде триумф.

Свой последний матч в Серии А «Наполи» выиграл. На выезде подопечные Дженнаро Гаттузо сумела одолеть «Удинезе» (1:2).

Проходить представителя Серии B для неаполитанцев — обязательная программа. Тем более, команда уже отошла от недавнего сенсационного поражения от «Специи» (1:2) в чемпионате.

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Нет сомнений, что в этом матче Гаттузо применит ротацию состава. При надобности наставник всегда сможет усилить атаку лидерами, так что хозяева наверняка добьются своего.

«Эмполи»

«Эмполи» в минувшем туре Серии B на выезде сумел переиграть «Козенцу» (0:2). Команда лидирует во втором по рангу дивизионе Италии, и явно претендует на возвращение в элиту.

Кубковое противостояние с «Наполи» — отличная и своевременная проверка на прочность. Да и вариант беспроигрышный: все-таки уступить дорогу в четвертьфинал обладателю Кубка Италии — не зазорно.

«Эмполи» в Серии И чередует победы с ничьими. Последнее поражение приключилось еще в первый день ноября, когда команда была повержена в Венеции (2:0).

На сей раз шансов у гостей будет немного. Им бы первый тайм продержаться!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.25, на ничью за 6.15, а на «Эмполи» — за 11.50

Хозяева, разумеется, постараются малой кровью пролезть в четвертьфинал.

«Эмполи» намеревается дать бой представителю элиты, но сделать это будет крайне сложно.

Класс соперников несопоставим, что найдет свое отражение во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.81