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    Второй тайм окажется веселым?

    «Наполи» — «Эмполи». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.81 на Кубок Италии 13 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Эмполи»
    Лоренцо Инсинье
    «Наполи» сыграет на своем поле с «Эмполи» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 13 января, начало — в 19:45 мск. «Наполи» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Кубок 13 Января 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:45 Эмполи Эмполи
  • Италия. Кубок
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.10
  • 2
  • 11.50
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    Очевидно, что в нынешнем сезоне неаполитанцы вновь попытаются взять кубковую вершину. Минувший розыгрыш второго по рангу трофея принес команде триумф.

    Свой последний матч в Серии А «Наполи» выиграл. На выезде подопечные Дженнаро Гаттузо сумела одолеть «Удинезе» (1:2).

    Проходить представителя Серии B для неаполитанцев — обязательная программа. Тем более, команда уже отошла от недавнего сенсационного поражения от «Специи» (1:2) в чемпионате.

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    Нет сомнений, что в этом матче Гаттузо применит ротацию состава. При надобности наставник всегда сможет усилить атаку лидерами, так что хозяева наверняка добьются своего.

    «Эмполи»

    «Эмполи» в минувшем туре Серии B на выезде сумел переиграть «Козенцу» (0:2). Команда лидирует во втором по рангу дивизионе Италии, и явно претендует на возвращение в элиту.

    Кубковое противостояние с «Наполи» — отличная и своевременная проверка на прочность. Да и вариант беспроигрышный: все-таки уступить дорогу в четвертьфинал обладателю Кубка Италии — не зазорно.

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  • 07/01/2021

    • «Эмполи» в Серии И чередует победы с ничьими. Последнее поражение приключилось еще в первый день ноября, когда команда была повержена в Венеции (2:0).

    На сей раз шансов у гостей будет немного. Им бы первый тайм продержаться!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Наполи» за 1.25, на ничью за 6.15, а на «Эмполи» — за 11.50

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    Хозяева, разумеется, постараются малой кровью пролезть в четвертьфинал.

    «Эмполи» намеревается дать бой представителю элиты, но сделать это будет крайне сложно.

    Класс соперников несопоставим, что найдет свое отражение во втором тайме. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.81

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