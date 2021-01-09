«Осасуна» — «Реал». Прогноз (к. 2.31) и ставки на чемпионат Испании 9 января 2021 года

Мадридский «Реал» встретится на выезде с «Осасуной» в рамках 18-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 января в Памплоне, начало — в 23:00 мск. «Осасуна» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Осасуна»

На старте сезона у болельщиков «Осасуны» наверняка закралась мысль, что, возможно, все будет хорошо. Команда действительно очень бодро начала (три победы в шести турах), но потом, как обычно, что-то пошло не так.

Последний раз «Осасуна» выигрывала в двадцатых числах октября, с тех пор только поражения и максимум ничейные результаты.

К слову, три предыдущих матча с участием «Осасуны» завершились вничью — это были встречи с «Эльче», «Алавесом» и «Реал Сосьедадом».

И еще один интересный факт: «Осасуна» обязательно забивала хотя бы один мяч в пяти последних турах.

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Безвыигрышная серия «Осасуны» на своем поле составляет уже пять матчей, при этом в четырех случаях сыграла ставка на «обе забьют».

«Реал»

Тем временем «Реал» после 17-ти сыгранных матчей находится на втором месте, отставая от «Атлетико» на два очка. При этом «матрасники» провели на два матча меньше.

Если осенью команду Зинедина Зидана активно критиковали (СМИ в какой-то момент вовсю писали, что клуб может уволить француза), то сейчас придраться вообще не к чему.

Классическая история: на третий месяц сезона «Реал» действительно очень сложно остановить. Подобное можно наблюдать почти каждый год.

«Реал» выиграл шесть из семи последних матчей в Ла Лиге, в том числе у «Севильи», «Атлетико» и «Сельты». Вничью завершилась только гостевая встреча с «Эльче».

Прогноз и ставка

На «Осасуну» можно поставить за 6.55, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Реала» — за 1.49.

В Ла Лиге есть несколько команд из нижней части таблицы, которые, как ни странно, мало пропускают, и с ними действительно непросто играть. Тот же «Эльче», кстати, отобравший у «Реала» очки. Но «Осасуна» не из этой категории.

Хозяева в 16-ти матчах пропустили 25 мячей. Многовато.

Ставка — победа «Реала» с форой (-1,5) за 2.31.

Или ставка на точный счет 2:0 в пользу «Реала» за 7.20. Такой счет очень часто встречается в матчах с участием «Королевского клуба».

После двух забитых мячей «Реал» почти всегда играет максимально аккуратно. 0