«Спортинг» — «Брага». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.67 на матч чемпионата Португалии 2 января 2021 года

В субботу, 2 января, 12-м туре чемпионата Португалии по футболу «Спортинг» в Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» сыграет с «Брагой». Начало — в 21:00 по мск. Прогноз на «Спортинг» — «Брага».

«Спортинг»

«Спортинг» с 29 набранными очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Португалии, опережая ближайшего преследователя на два пункта.

За всю турнирную дистанцию «львы» еще не знали горечи поражений, выиграв в девяти встречах при двух мировых исходах, разница забитых и пропущенных составляет 26:8.

После того, как в начале декабря лиссабонцы расписали выездную мировую с «Фамаликаном» (2:2), затем они только побеждали, выиграв четыре игры, где две пришлись на поединки первенства.

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В минувшем туре они в гостях одолели 2:1 «Белененсеш», а ранее дома одолели 1:0 «Фаренсе». На своей арене в текущем чемпионате страны «Спортинг» добыл четыре виктории и раз сыграл вничью, разница мячей — 12:4.

«Брага»

«Брага» с 24 зачетными пунктами делит вторую строку с «Бенфикой», опережая на два пункта четвертый «Порту», правда, имея на игру больше.

В текущем розыгрыше чемпионата страны «оружейники» восемь раз праздновали викторию и трижды они были повержены, забить удалось 21 гол, пропустили только десять.

Сейчас у «архиепископов» 5 -матчевая победная серия с учетом всех турниров. Непосредственно во внутреннем первенстве они крупно выиграли дома у «Риу Аве» (3:0) и на выезде у «Боавишты» (4:1).

Вне родных стен «Брага» в текущем чемпионате Португалии разжилась двумя победами и два раза уступила, разница забитых и пропущенных в этих играх составила 14:8.

В прошлом сезоне в рамках чемпионата эти клубы обменялись домашними викториями — 2:1 и 0:1. А в Кубке станы «Брага» выиграла со счетом 2:1 на своей территории.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.10.

На викторию «Браги» дают — 3.48, ничья оценена — в 3.54.

Прогнозируем, что встреча лидеров португальского первенства пройдет с обменом результативными ударами. Наша ставка — обе забьют: да. 0