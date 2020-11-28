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    Останутся ли силы у «Аталанты» после ЛЧ?

    «Аталанта» — «Верона». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Италии 28 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Верона»
    Дуван Сапата
    В субботу, 28 ноября, в 9-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» сразится с «Вероной». Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Верона».
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    Футбол. Италия. Серия А 28 Ноября 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 22:45 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.40
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    «Аталанта»

    «Аталанта» после восьми туров в турнирной таблице Серии А находится на шестой позиции, имея на своем счету 14 очков, что на шесть меньше, чем у лидера.

    Команда из Бергамо в чемпионате четырежды побеждала, а также по два раза играла вничью и терпела поражения, забить удалось в этих играх 18 мячей, а пропустила 14 голов.

    В двух прошлых матчах первенства «боги» расходились миром дома с «Интером» (1:1) и в гостях с «Специей» (1:1), а накануне они обыграли на выезде «Ливерпуль» (2:0) в ЛЧ, и продолжают вести борьбу за путевку в плей-офф.

    Все прогнозы на Серию А

    Стоит отметить, что «Аталанта» не может победить в последних четырех домашних встреча, дважды проиграв за этот период при двух мировых исходах.

    «Верона»

    «Верона» идет девятой в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от предстоящего противника на два балла.

    «Мастифы» из восьми проведенных встреч Серии А проиграли дважды, и еще по три раза расходился миром и добивались побед, разница мячей в этих встречах составляет 10:7.

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    • Неделю назад коллектив в родных стенах уступил «Сассуоло» со счетом 0:2, прервав свою серию из четырех поединков без проигрышей, где была добыта одна виктория при трех мировых исходах.

    На выезде в этом сезоне «Верона» еще не выигрывала, дважды уступив и дважды сыграв вничью. На данный момент у команды 15-матчевая безвыигрышная выездная серия.

    В минувшем сезоне «Аталанта» дома обыграла «Верону» со счетом 3:2, а в другом матче была ничья — 1:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Вероны» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.65.

    Так как «Аталанта» накануне провела тяжелейший поединок Лиги чемпионов, поэтому рекомендуем поставить на викторию гостей с форой +1,5. 0

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    «Аталанта» — «Верона». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Италии 28 ноября 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Верона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87
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