«Аталанта» — «Верона». Прогноз (к. 1.87) и ставки на матч чемпионата Италии 28 ноября 2020 года

В субботу, 28 ноября, в 9-м туре итальянской Серии А «Аталанта» в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» сразится с «Вероной». Встреча начнется в 22:45 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Верона».

«Аталанта»

«Аталанта» после восьми туров в турнирной таблице Серии А находится на шестой позиции, имея на своем счету 14 очков, что на шесть меньше, чем у лидера.

Команда из Бергамо в чемпионате четырежды побеждала, а также по два раза играла вничью и терпела поражения, забить удалось в этих играх 18 мячей, а пропустила 14 голов.

В двух прошлых матчах первенства «боги» расходились миром дома с «Интером» (1:1) и в гостях с «Специей» (1:1), а накануне они обыграли на выезде «Ливерпуль» (2:0) в ЛЧ, и продолжают вести борьбу за путевку в плей-офф.

Все прогнозы на Серию А

Стоит отметить, что «Аталанта» не может победить в последних четырех домашних встреча, дважды проиграв за этот период при двух мировых исходах.

«Верона»

«Верона» идет девятой в турнирной таблице итальянского чемпионата, отставая от предстоящего противника на два балла.

«Мастифы» из восьми проведенных встреч Серии А проиграли дважды, и еще по три раза расходился миром и добивались побед, разница мячей в этих встречах составляет 10:7.

Неделю назад коллектив в родных стенах уступил «Сассуоло» со счетом 0:2, прервав свою серию из четырех поединков без проигрышей, где была добыта одна виктория при трех мировых исходах.

На выезде в этом сезоне «Верона» еще не выигрывала, дважды уступив и дважды сыграв вничью. На данный момент у команды 15-матчевая безвыигрышная выездная серия.

В минувшем сезоне «Аталанта» дома обыграла «Верону» со счетом 3:2, а в другом матче была ничья — 1:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Аталанты» предлагают — 1.40.

На викторию «Вероны» дают — 7.90, ничья оценена — в 5.65.

Так как «Аталанта» накануне провела тяжелейший поединок Лиги чемпионов, поэтому рекомендуем поставить на викторию гостей с форой +1,5. 0