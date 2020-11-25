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    «Боруссия» снова разнесет «Шахтер»?

    «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 2.67) и ставки на Лигу чемпионов 25 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Шахтер» Д
    «Шахтер» потерпел сокрушительное поражение в домашнем матче с «Боруссией» Менхенгладбах
    Менхенгладбахская «Боруссия» встретится на своем поле с донецким «Шахтером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Шахтер» Д.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 25 Ноября 2020 года
    Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •  Боруссия М 20:55 Шахтёр Д Шахтёр Д
  • Донецк
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 6.10
  • Ставка!
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    «Боруссия» М

    Первое место «Боруссии» после трех туров — пожалуй, пока что главная неожиданность текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Боруссия» провела три шикарных матча, хотя перед началом турнира мало кто верил, что ей удастся ввязаться в борьбу за путевку в плей-офф.

    В первом туре «Боруссия» сыграла в гостях вничью с миланским «Интером» (2:2). Более того, немцы упустили победный счет за несколько минут до финального свистка.

    А потом была ничья с «Реалом». Тоже 2:2 — и снова, на самом деле, обидный результат для «Боруссии». Мадрид отыгрался с 0:2 в последние пять минут матча.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Ну а в начале ноября «Боруссия» прошлась по «Шахтеру», выиграв в Киеве у чемпиона Украины со счетом 6:0. Тут, как говорится, без комментриев.

    «Шахтер»

    А вот «Шахтер» оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, в эту команду тоже изначально никто не верил, но после половины матчей чемпион Украины тоже продолжает претендовать на выход из группы.

    Но, на это можно посмотреть и с другой стороны. После киевской игры с «Боруссией» проскочила мысль, что победа «Шахтера» над «Реалом» в первом туре — это всего лишь случайность.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После этого команда Луиша Каштру кое-как выстояла в матче с «Интером», а «Боруссии» проиграла со счетом 0:6. Полная капитуляция. Но пока что «Шахтер» на втором месте, правда, все конкуренты рядом.

    Что касается кадровой ситуация, сейчас в «Шахтере» в этом плане намного лучше. Перед матчем в Менхенгладбахе лазарет практически пуст.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» за 1.54, на ничью за 4.60, а на победу «Шахтера» — за 6.30.

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    И данный расклад — это реакция на победу «Боруссии» со счетом 6:0. Но все не так просто. Далеко не факт, что немцы снова выиграют. И уж тем более маловероятно, что «Шахтер» второй раз подряд проиграет с крупным счетом.

    Как раз нельзя исключать, что в среду «Шахтер» проведет достойный матч, и, кто знает, возможно, даже возьмет реванш. Даже по последним матчам Бундеслиги можно было заметить, что «Боруссия» тоже уязвима. Главное — правильный настрой. А не так, как было в Киеве, где «Шахтер» был уверен, что после «Реала» ему и море по колено.

    Ставка — победа «Шахтера» или ничья за 2.67. Провал в предыдущем матче с «Боруссией» — это, скорее, исключение, «Шахтер», на самом деле, гораздо лучше, а в той игре просто сразу все пошло не так. Бывает.

    И еще ставка — «Шахтер» выиграет хотя бы в одном тайме за 2.95. 0

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    «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 2.67) и ставки на Лигу чемпионов 25 ноября 2020 года. Прогноз на «Боруссия» М — «Шахтер» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.67
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