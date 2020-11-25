«Боруссия» М — «Шахтер» Д. Прогноз (к. 2.67) и ставки на Лигу чемпионов 25 ноября 2020 года

Менхенгладбахская «Боруссия» встретится на своем поле с донецким «Шахтером» в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Боруссия» М — «Шахтер» Д.

«Боруссия» М

Первое место «Боруссии» после трех туров — пожалуй, пока что главная неожиданность текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Боруссия» провела три шикарных матча, хотя перед началом турнира мало кто верил, что ей удастся ввязаться в борьбу за путевку в плей-офф.

В первом туре «Боруссия» сыграла в гостях вничью с миланским «Интером» (2:2). Более того, немцы упустили победный счет за несколько минут до финального свистка.

А потом была ничья с «Реалом». Тоже 2:2 — и снова, на самом деле, обидный результат для «Боруссии». Мадрид отыгрался с 0:2 в последние пять минут матча.

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Ну а в начале ноября «Боруссия» прошлась по «Шахтеру», выиграв в Киеве у чемпиона Украины со счетом 6:0. Тут, как говорится, без комментриев.

«Шахтер»

А вот «Шахтер» оставил неоднозначное впечатление. С одной стороны, в эту команду тоже изначально никто не верил, но после половины матчей чемпион Украины тоже продолжает претендовать на выход из группы.

Но, на это можно посмотреть и с другой стороны. После киевской игры с «Боруссией» проскочила мысль, что победа «Шахтера» над «Реалом» в первом туре — это всего лишь случайность.

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После этого команда Луиша Каштру кое-как выстояла в матче с «Интером», а «Боруссии» проиграла со счетом 0:6. Полная капитуляция. Но пока что «Шахтер» на втором месте, правда, все конкуренты рядом.

Что касается кадровой ситуация, сейчас в «Шахтере» в этом плане намного лучше. Перед матчем в Менхенгладбахе лазарет практически пуст.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Боруссию» за 1.54, на ничью за 4.60, а на победу «Шахтера» — за 6.30.

И данный расклад — это реакция на победу «Боруссии» со счетом 6:0. Но все не так просто. Далеко не факт, что немцы снова выиграют. И уж тем более маловероятно, что «Шахтер» второй раз подряд проиграет с крупным счетом.

Как раз нельзя исключать, что в среду «Шахтер» проведет достойный матч, и, кто знает, возможно, даже возьмет реванш. Даже по последним матчам Бундеслиги можно было заметить, что «Боруссия» тоже уязвима. Главное — правильный настрой. А не так, как было в Киеве, где «Шахтер» был уверен, что после «Реала» ему и море по колено.

Ставка — победа «Шахтера» или ничья за 2.67. Провал в предыдущем матче с «Боруссией» — это, скорее, исключение, «Шахтер», на самом деле, гораздо лучше, а в той игре просто сразу все пошло не так. Бывает.

И еще ставка — «Шахтер» выиграет хотя бы в одном тайме за 2.95. 0