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    «Мальме» станет досрочно чемпионом Швеции?

    «Мальме» — «Сириус». Прогноз (к. 1.98) и ставки на матч чемпионата Швеции 8 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Мальмё
    Прогноз и ставки на «Мальме» — «Сириус»
    Ула Тойвонен
    В воскресенье, 8 ноября, в 27 туре чемпионата Швеции по футболу «Мальме» дома сыграет с «Сириусом». Встреча начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Мальме» — «Сириус».

    «Мальме»

    За четыре тура до завершения чемпионата Швеции «Мальме» возглавляет турнирную таблицу и опережает ближайшего преследователя на десять очков. И в случаи победы досрочно станет чемпионом.

    «Небесно-голубые» вышли победителями из последних двух проведенных играх первенства, одолев поочередно на своей арене 3:1 «Гетеборг» и в гостях 1:0 «Хельсингборг».

    А перед этой победной серий коллектив уступил в Стокгольме 2:3 «Юргордену», прервав на тот момент свою 4-матчевую беспроигрышную серию в Аллсвенскан.

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    На своей арене «Мальме» в текущем первенстве еще не проигрывал, победив в девяти играх при четырех мировых исходах, разница мячей — 26:9.

    «Сириус»

    «Сириус» находится в середине турнирной таблицы, на седьмой позиции, но при определенных раскладах может даже рассчитывать на медали.

    Клуб из города Уппсала неудачно провел последний четыре последний поединка в Аллсвенскан, сперва в этот период дважды проиграв, а затем завершив две игры вничью.

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    • В своей последней проведенной встрече «сине-черные» дома сыграли 2:2 с «Кальмаром», а туром ранее поделили очки на в родных стенах со столичным АИКом — 0:0.

    На выезде в текущем шведском первенстве «Сириус» выиграл четыре поединка, столько же раз уступил и пять раз сыграл вничью, разница мячей — 15:18.

    В первом круге «Мальме» на выезде разгромил «Сириус» со счетом 5:2.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Мальме» — 1.37, победа «Сириуса» — 7.40, ничья — 5.15.

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    «Мальме» для завоевания очередного чемпионства нужно только победа. Скорее всего, хозяева ее добудут и сделают это уверенно.

    Ставим на «небесно-голубых» с форой (-1,5). 0

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