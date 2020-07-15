«Рома» — «Верона». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 15 июля 2020 года

В среду, 15 июля, «Рома» на своем поле примет «Верону» в рамках 33-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Стадио Олимпико», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Рома» — «Верона».

«Рома»

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, имея на своем счету 54 очка.

В текущем сезоне «волки» одержали 16 побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели десять поражений.

Этим летом подопечные Паулу Фонсеки обыграли «Сампдорию» (2:1), «Парму» (2:1) и «Брешию» (3:0), но уступили «Милану» (0:2), «Удинезе» (0:2) и «Наполи» (1:2).

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После травм у «Ромы» восстанавливаются Давиде Сантон, Крис Смоллинг и Жуан Хесус.

«Верона»

«Верона» расположилась на девятой строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 44 баллами.

На счету «мастифов» 11 побед, 11 ничьих и десять поражений в 32 сыгранных турах.

Команда Ивана Юрича после рестарта выиграла у «Кальяри» (2:1) и «Пармы» (3:2), поделила очки с «Сассуоло» (3:3), «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (1:1), а также проиграла «Наполи» (0:2) и «Брешии» (0:2).

Календарь и таблица Серии А

Среди травмированных у «Вероны» значатся Сальваторе Боккетти, Павел Давидович, Мараш Кумбулья, Андреа Данци, Валентен Эссерик и Фабио Борини.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Ромы» — 1.65, победа «Вероны» — 5.50, ничья — 4.20.

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Данный расклад сил вполне справедлив, ведь «мастифы» гораздо хуже играют в гостях, чем дома. В июне они провели три встречи вдали от дома, в которых набрали всего два балла.

В то же время нельзя не заметить, что «Верона» довольно много забивает, что должно нести угрозу хозяевам, у которых имеются проблемы в линии обороны.

Исходя из этого, мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют и тотал голов больше 2,5» за 1.92.

Полагаем, что отличиться сумеют оба соперника, но ближе к победе должны подобраться римляне, в пользу которых говорит более квалифицированный состав и родные стены. Еще один прогноз — «победа "Ромы" с форой -1» за 2.00. 0