«Б-68 Тофтир» — «Викингур». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка Фарерских островов по футболу 8 июля 2020 года

В среду, 8 июля, «Б-68 Тофтир» в раках 1/8 финала Кубка Фарерских островов по футболу на своем поле сыграет с «Викингуром». Начало игры — в 21:00 по мск. Прогноз на «Б-68 Тофтир» — «Викингур».

«Б-68 Тофтир»

«Б-68 Тофтир» выступает в этом сезоне во втором по силе дивизионе. По итогам 11 туров первенства команда с 17 очками идет на пятом месте, уступая пять баллов второй проходной строке.

На прошедших выходных «красно-черные» в рамках первенства были повержены на чужом поле вторым составом «НСИ Рунавика» со счетом 1:3.

В прошлом кубковом розыгрыше «Б-68 Тофтир» как раз был выбит своим предстоящим противником, проиграв ему на стадии 1/4 финала на выезде очень крупно — 0:10.

«Викингур»

«Викингур» находится на пятой позиции в турнирной таблице элитного фарерского дивизиона, сильно проигрывая первой четверке.

В своей последней проведенной игре «викинги» на выезде разгромили «Скалу» (4:0), а туром ранее они были повержены в родных стенах «КИ Клаксвиком» (1:2).

«Черно-голубые» в прошлогоднем Кубке Фарер добрались до финала турнира, где проиграли «ХБ Торсхавну» — 1:3.

Прогноз на «Б-68 Тофтир» — «Викингур»

«Викингур», неудачно выступающий в чемпионате, должен отыграться за свои неудачи в Кубке страны. Прогнозируем, что «викинги» победят с внушительной разницей. Рекомендуем ставить в этом поединке с форой (-3,5) на гостей. 0