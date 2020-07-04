«АБ Аргир» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года

4 июля в 11-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «АБ Аргир» в родных стенах сыграет с «Б-36 Торсхавном». Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «Б-36 Торсхавн».

«АБ Аргир»

«АБ Аргир» с четырьмя зачетными пунктами находится в зоне вылета, на девятом месте, уступая два балла безопасной позиции.

В своей последней проведенной игре «бордово-голубые» дали дома бой идущему вторым «НСИ Рунавику», проиграв со счетом 2:3, а до этого было два ничейных исхода.

В этом отрезке они в родных стенах поделили очки с «ЭБ/Стреймуром» (1:1), а потом с таким же результатом сыграли на выезде с «ТБ Тверойри».

В пяти домашних матчах этого первенства АБ дважды сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 3:15.

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн» с 22 набранными очками расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ХБ Торсхавна» на три балла.

За последние четыре встречи в фарерском первенстве «белые тигры» добыли три победы и одну игру свели вничью, состоявшуюся в родных стенах с «НСИ Рунавиком» (1:1).

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Одолеть в этом отрезке удалось «ЭБ/Стреймур» дома и на выезде (4:1 и 3:0), а также в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:0).

В пяти гостевых встречах Б-36 четырежды победил при одном поражении, разница мячей — 13:5.

В первом круге Б-36 дома одолел АБ (3:0). В прошлом сезоне «белые тигры» победили трижды — 4:1 и дважды по 2:1.

Прогноз и ставки

Вряд ли АБ способен и во второй домашней игре дать бой одному из лидеров первенства. Ставим в этом матче на «сухую» викторию гостей. 0