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    «Б-36 Торсхавн» не заметит сопротивление «АБ Аргира»?

    «АБ Аргир» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «АБ Аргир» — «Б-36 Торсхавн»
    Б-36 — АБ
    4 июля в 11-м туре чемпионата Фарерских островов по футболу «АБ Аргир» в родных стенах сыграет с «Б-36 Торсхавном». Начало — в 19:00 по мск. Прогноз на «АБ Аргир» — «Б-36 Торсхавн».

    «АБ Аргир»

    «АБ Аргир» с четырьмя зачетными пунктами находится в зоне вылета, на девятом месте, уступая два балла безопасной позиции.

    В своей последней проведенной игре «бордово-голубые» дали дома бой идущему вторым «НСИ Рунавику», проиграв со счетом 2:3, а до этого было два ничейных исхода.

    В этом отрезке они в родных стенах поделили очки с «ЭБ/Стреймуром» (1:1), а потом с таким же результатом сыграли на выезде с «ТБ Тверойри».

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    • В пяти домашних матчах этого первенства АБ дважды сыграл вничью и трижды проиграл, разница мячей — 3:15.

    «Б-36 Торсхавн»

    «Б-36 Торсхавн» с 22 набранными очками расположился на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «ХБ Торсхавна» на три балла.

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    За последние четыре встречи в фарерском первенстве «белые тигры» добыли три победы и одну игру свели вничью, состоявшуюся в родных стенах с «НСИ Рунавиком» (1:1).

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    Одолеть в этом отрезке удалось «ЭБ/Стреймур» дома и на выезде (4:1 и 3:0), а также в гостях «ИФ Фуглафьердур» (3:0).

    В пяти гостевых встречах Б-36 четырежды победил при одном поражении, разница мячей — 13:5.

    В первом круге Б-36 дома одолел АБ (3:0). В прошлом сезоне «белые тигры» победили трижды — 4:1 и дважды по 2:1.

    Прогноз и ставки

    Вряд ли АБ способен и во второй домашней игре дать бой одному из лидеров первенства. Ставим в этом матче на «сухую» викторию гостей. 0

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    «АБ Аргир» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 4 июля 2020 года. Прогноз на «АБ Аргир» — «Б-36 Торсхавн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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