«ИФ Фуглафьердур» — «АБ Аргир». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 7 июня 2020 года

7 июня в рамках шестого тура чемпионата Фарерских островов по футболу «ИФ Фуглафьердур» на своей арене сразится с «АБ Аргиром». Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «ИФ Фуглафьердур» — «АБ Аргир».

«ИФ Фуглафьердур»

«ИФ Фуглафьердур» с шестью набранными баллами после пяти проведенных игр находится на шестой позиции в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета уже на пять пунктов.

Начали данное первенство «красно-белые» весьма удачно, переиграв в гостях со счетом 2:1 «Скалу», но затем проиграли три встречи подряд.

В этом отрезке прошлогодний аутсайдер в родных стенах уступил «ХБ Торсхавну» (1:3), потом был разгромлен дома «КИ Клаксвиком» (1:4) и на выезде «НСИ Рунавиком» (0:5). В минувшем туре он дома обыграл 2:1 «ЭБ/Стреймур».

Отметим, что пять забитых мячей из шести в этом первенстве у ИФ провел сербский легионер Урош Стоянов.

«АБ Аргир»

У «АБ Аргира» в копилке числится два зачетных пункта, которые позволяют команде находится на восьмой позиции в турнирной таблице. В пяти играх команде удалось забить лишь один гол при 15 пропущенных.

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Первый тур текущего первенства «Frensurin» провел неплохо, поделив очки с «Викингуром» (0:0) в родных стенах, после чего дважды проиграли крупно.

В этот период коллектив из пригорода Торсхавна крупно уступил на выезде Б-36 (0:3) и дома ХБ (0:5). В четвертом туре состоялась ничья со «Скалой» (1:1) в гостях, а в своей последней игре АБ был разгромлен на своей арене «КИ Клаксвиком» (0:6).

У «АБ Аргира» на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой четыре встречи были проигрышными.

В прошлом сезоне «АБ Аргир» выиграл все три игры у «ИФ Фуглафьердура» — 6:4, 3:1 и 2:1.

Прогноз и ставки

Усиливший свой состав «ИФ Фуглафьердур» в этом чемпионате пока обыгрывает коллективы из второй половины турнирки.

Вполне возможно, что хозяева продолжат эту тенденцию и отомстят за три фиаско в прошлом сезоне. Наши прогноз и ставка: победа ИФ. 0