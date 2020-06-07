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    Сумеет ли «Ференцварош» сдержать ворота сухими?

    «Ференцварош» — «Диошдьер». Прогноз (к. 1.91) и ставки на матч чемпионата Венгрии 7 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Ференцварош
    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Диошдьер»
    Сергей Ребров
    В 27 туре чемпионата Венгрии «Ференцварош» будет принимать «Диошдьер». Игра пройдет на стадионе «Гроупама» 7 июня. Начало встречи — в 22:05 мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Диошдьер».

    «Ференцварош»

    В 26 матчах чемпионата Венгрии команда из Будапешта набрала 60 очков. Благодаря таким показателям данный коллектив возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайших преследователей на 9 баллов.

    Перед паузой в чемпионате «Ференцварош» встретился с клубом «Капошвар» в рамках 25-го тура Высшей лиги. Матч на «Гроупама» закончился разгромом гостей со счетом 5:0.

    После возобновления венгерского первенства коллектив Сергея Реброва идет без поражений. 23 мая «Фради» обыграли «Дебрецен» (2:1), а через четыре дня «Ференцварош» с минимальным счетом победил «Уйпешт» (1:0).

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    31 мая «зеленые орлы» сыграли в гостях с «Пушкаш Академи». Матч на «Панчо Арене» закончился ничьей — 1:1.

    «Диошдьер»

    Представители Мишкольца заработали 40 баллов в 26 матчах. В турнирной таблице они пока занимают четвертую позицию. От еврокубковой зоны команда отстает на 4 очка.

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    • До приостановки чемпионата «Диошдьер» провел пятиматчевую серию без поражений, которая началась с победы над клубом «Пакш» (2:0).

    А после ничьей с «Кишвардой» (2:2) подопечные Тамаша Фечко разгромили «Гонвед» (4:0) и с минимальной разницей в счете одолели «Уйпешт» (2:1).

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    Перед самой паузой «Диошдьер» сыграл вничью с «МОЛ Фехервар» (1:1). В дебютной майской встрече этот коллектив обошелся скромно с командой «Мезьокьовешд» победив 1:0.

    Прогноз и ставка

    Победа «Ференцвароша» в игре 27-го тура чемпионата Венгрии оценивается в 1.36, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.70, а на победу «Диошдьера» — 8.40.

    На своем поле клуб из Будапешта проведет достойный матч против коллектива, который не очень уверенно смотрится в выездных поединках. Наши прогноз и ставка на матч — обе команды забьют: нет за 1.91. 0

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