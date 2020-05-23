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    «Хоффенхайм» исправится за домашнее фиаско?

    «Падерборн» — «Хоффенхайм». Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Бундеслиги 23 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Прогнозы на Падерборн 07 Календарь Бундеслиги
    Прогноз на «Падерборн» — «Хоффенхайм»
    Беньямин Хюбнер
    23 мая «Падерборн» сыграет на своем поле с «Хоффенхаймом» в рамках 27 тура немецкой Бундеслиги. Игра начнется в 16:30 по московскому времени и пройдет на «Бентелер Арене». Прогноз на «Падерборн» — «Хоффенхайм».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Мая 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    «Падерборн»

    «Падерборн» продолжает плестись в конце турнирной таблицы без побед. Сейчас команда имеет 17 очков.

    После карантина хозяева смогли прервать свою серию поражений в чемпионате, состоящую из четырех встреч, нулевой с «Фортуной».

    Ранее «черно-синие» потерпели неудачу в матче с «Кельном» (1:2). Также коллектив проиграл «Майнцу» 2:0. В игре с «Баварией» клуб показал зубы, знатно заставив соперника напрячься, но все же «ноль седьмые» ту встречу проиграли со счетом 3:2.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Добавим, что команда проиграла в четырех домашних играх чемпионата. При этом у себя дома «Падерборн» больше пропускает и чаще терпит поражения.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» обидели в прошлом туре. Команда «всухую» проиграла «Герте», причем у себя дома (0:3). Это поражение продолжило безпобедную серию команды, состоящую уже из шести встреч.

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    • «Хоффе» с разгромным счетом проиграли «Баварии» (0:6) до карантина. Также была ничья с «Шальке» (1:1) и «Боруссией» М (1:1).

    В Бундеслиге «Хоффенхайм» пропускал в последних семи встречах. Если добавить сюда поражение в Кубке Германии, то серия составит 8 матчей.

    В турнирной таблице «бело-синие» находятся на экваторе, имея 35 очков.

    Прогноз и ставки

    «Падерборн» практически безнадежный оппонент, хотя может доставить проблем, если будет достаточно мотивации. «Хоффенхайм» просто обязан побеждать после такого досадного домашнего фиаско.

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    Букмекеры дают на «Хоффе» 2.12, тогда как на победу «команды 07» они предлагают 3.30.

    В ноябре «Хоффенхайм» выиграл 3:0. Мы ждем от команд победы и в этот раз. Ставка — победа «Хоффенхайма» за 2.12. 0

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