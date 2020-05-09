«КИ Клаксвик» — «Б-36 Торсхавн». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч чемпионата Фарерских островов по футболу 9 мая 2020 года

В субботу, 9 мая, в первом туре чемпионата Фарерских островов по футболу «КИ Клаксвик» на своей «Инжектор Арене» сыграет с «Б-36 Торсхавн». Игра начнется в 19:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Б-36 Торсхавн».

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» после 20-летнего перерыва, в прошлом сезоне смог наконец-то завоевать золотые медали фарерского первенства. Этот трофей стал 18 для команды за всю историю.

За весь прошедший турнир «сине-белые» смогли добыть 21 викторию в 27 поединках, еще было по три ничьи и поражения, разница мячей в этих встречах составила 62:19.

Также для коллектива с севера архипелага прошлый год стал очень успешным и на евроарене, где он прошел два раунда в Лиге Европы, и был остановлен только швейцарским «Люцерном», проиграв ему дважды по 0:1.

В этом сезоне дружина Миккьяля Томассена успела провести уже один официальный матч. Еще 3 марта она в рамках Суперкубка страны переиграла по пенальти столичный «ХБ Торсхавн» (1:1, пен. 5:4).

«Б-36 Торсхавн»

«Б-36 Торсхавн», имеющий на счету 11 чемпионских титулов, в минувшем первенстве финишировал на второй позиции, проиграв предстоящему противнику три очка.

«Белые тигры» в 27 поединках розыгрыша выиграли в 20 из них, три матча свели вничью и четыре встречи проиграли, разница забитых-пропущенных — 53:23.

В отличии от своего оппонента, столичный коллектив неудачно выступил в прошлом евросезоне, дважды проиграв в первом раунде Лиги Европы «Крузейдерсу» из Северной Ирландии (2:3 и 0:2).

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Стоит отметить, что заканчивали минувшее первенство эти противники в очном противостоянии, где решалась судьба золотых медалей. И тогда «КИ Клаксвик» разгромил в Торсхавне «Б-36» (3:0) и стал чемпионом. В двух других поединках коллективы обменялись гостевыми викториями — 0:2 и 3:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «КИ Клаксвик» предлагают — 1.70.

На викторию «Б-36 Торсхавн» дают — 4.00, ничья оценена — в 4.05.

Наверняка «тигры» будут настроены отомстить за поражение в последнем туре минувшего первенства, стоившее им золотых наград. Так что, рекомендуем ставить на гостей с форой. Наш прогноз и ставка: победа Б-36 с форой (+1). 0