«Истиклол» — «ЦСКА Памир». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 12 апреля 2020 года

В воскресенье, 12 апреля, во втором туре чемпионата Таджикистана по футболу «Истиклол» в домашнем матче сыграет с «ЦСКА Памир». Начало встречи — в 14:00 по мск. Прогноз на «Истиклол» — «ЦСКА Памир».

«Истиклол»

«Истиклол» выиграл таджикское первенство в последних шести сезонах. Всего на счету у команды из Душанбе восемь золотых наград.

В этом году «львы» провели уже пять официальных встреч. Сперва дважды сыграли в азиатской Лиге чемпионов: переиграли на выезде узбекский «Локомотива» (1:0) и уступили в гостях «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии (0:1).

Потом в Кубке АФК «Истиклол» одолел соотечественников из «Худжанда» (2:0), после чего переиграл их же снова в поединке за Суперкубок Таджикистана — 2:1.

Первая игра в чемпионате страны принесла дружине Виталия Левченко крупную викторию над новичком элиты — «Душанбе-83» (7:0), забив пять голов после перерыва.

«ЦСКА Памир»

«ЦСКА Памир» финишировал в прошлом чемпионате Таджикистана на четвертом месте, проиграв всего лишь один балл третьей строке.

В 21 поединке прошлого первенства «армейцы» одержали восемь викторий, пять раз сыграли вничью и восемь встреч проиграли, разница мячей в этих играх составила 24:27.

Десять выездных матчей минувшего таджикского первенства принесли «памирцам» только три виктории, столько же раз была зафиксирована ничья и четыре игры они проиграли, разница мячей — 8:12.

Стартовый поединок этого чемпионата прошел для подопечных Сергея Жицкого неудачно. Они на своей арене уступили серебряному призеру прошлого сезона «Худжанду» со счетом 1:3.

В минувшем первенстве команды провели между собой три игры. «Истиклол» выиграл обе домашние встречи (4:1 и 3:0), но на поле «ЦСКА Памир» уступил — 2:3.

Прогноз на «Истиклол» — «ЦСКА Памир»

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Истиклола» — 1.10, победа «ЦСКА Памир» — 19.00, ничья — 8.00.

За последние два сезона в четырех матчах из шести, команды обменивались результативными ударами. Рискнем поставить и в этой игре на то, что оба клуба забьют. Наш прогноз — обе забьют: да. 0