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    Забьет ли «Арсенал» еще?

    «Арсенал» — «Олимпиакос». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Лиги Европы 27 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Арсенал» — «Олимпиакос»
    Шкодран Мустафи
    В рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» примет «Олимпиакос» на своем стадионе «Эмирейтс». Событие намечено на 27 февраля. Мяч будет введен в игру в 23:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу «канониров». Прогноз на «Арсенал» — «Олимпиакос».
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 27 Февраля 2020 года
    Арсенал
  • Лондон
    •  Арсенал 23:00 Олимпиакос Олимпиакос
  • Пирей
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 6.00
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    «Арсенал»

    «Арсенал» Микеля Артеты одержал три победы подряд. При этом поражений команда не знает с 1 января. Примечательно, что три победы «канониры» одержали в течение одной недели.

    После нулевой ничьей с «Бернли» команда выиграла у «Ньюкасла» со счетом 4:0. Дальше была победа над «Олимпиакосом» (0:1). 23 февраля хозяева обыграли дома «Эвертон» (3:2) в матче АПЛ.

    Таким образом, «красно-белые» пропустили всего два мяча в четырех встречах. Начиная с января «Арсенал» сыграл дома 5 поединков. В четырех из них коллектив победил и в одном довольствовался ничьей. Ну и пропустила команда всего три мяча за этот период.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В прошлой игре травму получил Колашинац. Это вдобавок к тому, что Тирни и Соареш тоже имеют проблемы. Так что с флангами у хозяев есть определенные проблемы.

    «Олимпиакос»

    Для «Олимпиакоса» еще ничего не закончено, учитывая, что для команды поражение от «Арсенала» стало лишь первым в этом календарном году.

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  • 24/02/2020

    • С начала января греки провели больше около 15 матчей, при этом процент побед оказался довольно внушительным. Всего две ничьи и одно поражение.

    Три последних матча с участием «Легенды» заканчивались с одним нулем на табло. До поражения в ЛЕ гости разгромили «Панионис» (4:0). На выходных коллектив с минимальным счетом обыграл ПАОК. Так что два непростых матча на прошлой неделе «Олимпиакос» провел.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    «Олимпиакос» забивал в 4 из 5 последних поединков. Пять выездных матчей команды подряд завершались с тоталом меньше 2.5. При этом «сухая» серия на выезде составляет 10 матчей.

    Прогноз и ставки

    «Арсенал» является фаворитом этого матча. Коэффициенты составляют 1.51 и 6.70 соответственно. На ничью дается цифра 4.50.

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    Ситуация шаткая. «Арсенал» постарается сыграть максимально надежно, но вряд ли команда будет против еще одного забитого мяча. Один мяч «Олимпиакоса» может сильно изменить ход противостояния, поэтому греки не пойдут вперед «сломя голову».

    «Олимпиакос» имеет хорошую выездную серию, поэтому рекомендуем поставить на то, что «Арсенал» не забьет больше двух голов. Коэффициенты на «ИТ 1 меньше 2.0» составляет 1.72. 0

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