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    Закончится ли черная полоса у «Лидса»?

    «Лидс» — «Бристоль Сити». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч английского Чемпионшипа 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Лидс» — «Бристоль Сити»
    Марсело Бьелса
    В субботу, 15 февраля, в матче 33-го тура Чемпионшипа «Лидс» на своем поле сыграет с «Бристоль Сити». Игра начнется в 18:00 по мск. Прогноз на «Лидс» — «Бристоль Сити».

    «Лидс»

    «Лидс» расположился после 32 матчей на второй позиции в Чемпионшипе, имея на своем счету 56 пунктов. Третью строку команда Марсело Бьелсы опережает всего лишь благодаря лучшей разнице мячей.

    В последнее время дела «Павлинов» в первенстве складываются не лучшим образом. За минувшие семь игр чемпионата они пять встреч проиграли, одну свели вничью при одном выигрыше.

    Одолеть удалось три тура назад в родных стенах «Миллуол» со счетом 3:2. Поражения состоялись от КПР (0:1), «Шеффилд Уэнсдэй» (0:2), «Уигана» (0:1) и «Ноттингема» (0:2), а ничья — с «Брентфордом» (1:1).

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    «Бристоль Сити»

    По итогам 32 туров «Бристоль Сити» занимает седьмую позицию. От зоны плей-офф за право выйти в АПЛ команду отделяет худшая разница мячей.

    В отличие от соперника, коллектив набрал неплохую форму. В предыдущих пяти поединках он одержал четыре победы в пяти поединках.

    Выиграть удалось у «Барнсли» (1:0), «Рединга» (1:0), КПР (1:0) и «Дерби Каунти» (3:2). Единственное поражение случилось в игре с «Бирмингемом» (1:3).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, ничья — в 5,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Лидс» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

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