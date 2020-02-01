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    Поднимется ли «Шеффилд Юнайтед» в зону еврокубков?

    «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед»
    «Шеффилд» идет на восьмом месте
    В 25 туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать «Шеффилд Юнайтед». Игра пройдет на стадионе «Селхерст Парк» 1 февраля. Начало встречи — в 18:00 мск. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед».

    «Кристал Пэлас»

    В ходе 24 матчей чемпионата коллектив из южной части Лондона заработал 33 очка, благодаря чему сейчас идет восьмым в турнирной таблице.

    Последний раз команда Роя Ходжсона побеждала 26 декабря, когда на стадионе «Сэлхерст Парк» голы Куяте и Айю подарили «Орлам» три балла в противостоянии с «Вест Хэмом» (2:1).

    1 января подопечные Роя Ходжсона расписали мировую с «Норвичем» (1:1). После этого «Стекольщики» дома сразились с «Дерби Каунти» в 1/32 финала Кубка Англии и уступили (0:1).

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    В 22 туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» не выявил сильнейшего в игре с «Арсеналом» (1:1), а затем совершил сенсацию, отобрав на последних минутах очки у «Манчестер Сити» (2:2) на выезде.

    В прошлом туре случилось домашнее поражение от «Саутгемптона» (0:2) довело безвыигрышное серию «Орлов» до шести поединков.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Подопечные Криса Уайлдера в конце декабря потерпели гостевое поражение от «Манчестер Сити» (0:2).

    Январь начался с выездного поражения от «Ливерпуля» (0:2). После этого «Шеффилд» победил дома «Файлд» (2:1) в 1/32 финала Кубка Англии.

    Затем в рамках АПЛ «Клинки» дома победили «Вест Хэм» (1:0), на «Эмирейтс» ушли от поражения в матче с «Арсеналом» (1:1) и дома уступили «Ман Сити» (0:1), пропустив в концовке.

    В прошлом поединке «Юнайтед» победил на выезде «Миллуолл» (2:0) в четвертом раунде Кубка Англии.

    С 33 очками после 24 туров «Шеффилд» занимает 8 место в АПЛ.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,45, тогда как успех хозяев поля и ничья оцениваются в 3,10.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,62. 0

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    «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч АПЛ 1 февраля 2020 года. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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