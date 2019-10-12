Дания — Швейцария. Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч Евро-2020 12 октября 2019 года

В матче 7 тура квалификационного раунда Евро-2020 сойдутся сборные Дании и Швейцарии. Команды встретятся в Копенгагене на арене «Паркен». Начало в 19:00 по мск. Прогноз на Дания — Швейцария.

Дания

За 5 матчей отборочного турнира подопечные Оге Харейде заработали 9 очков, благодаря чему занимают вторую строчку в таблице. Разница мячей 15-5.

Квалификацию датчане начали в марте с ничьи в выездной встрече с Швейцарией (3:3). Также в марте «алая гвардия» в товарищеском матче сыграла с Косово (2:2). В обоих матчах Дания спаслась от поражения на последних минутах

Все прогнозы на Евро-2020

Домашняя игра в Копенгагене против Ирландии в июне также завершилась миром (1:1). В четвертом туре на стадионе «Телла Паркен» Дания легко справилась с Грузией — 5:1.

В сентябре на выезде датчане разгромили Гибралтар со счетом 6:0, а вот ответный матч с Грузией на выезде окончился безголевой ничьей — 0:0.

Швейцария

Отбор к Евро-2020 швейцарцы начали с выездной победы над сборной Грузии (2:0). Во 2-м туре Швейцария дома упустила победу над Данией. К 84-й минуте хозяева выигрывали 3:0, но в итоге матч завершился со счетом 3:3.

В июне Швейцария неудачно выступила в финальной части Лиги Наций. В полуфинале подопечные Владимира Петковича проиграли Португалии (1:3), а в матче за бронзу уступили Англии (0:0, 5:6 по пенальти).

В сентябре Швейцария на выезде упустила победу над Ирландией (1:1), а в последнем матче разгромила дома Гибралтар (4:0).

После 4 матчей квалификации Швейцария с 8 очками и разницей мячей 10-4 занимает третье место в группе Д. Лидирует Ирландия с 11 очками.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами хозяев: победа сборной Дании — 2.25, победа сборной Швейцарии — 3.35, ничья — 3.20.

Несмотря на то, что Швейцария слабее выступает на выезде, прогнозируем, что в Дании она не проиграет.

Вряд ли матч будет таким же результативным, как встреча первого круга. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1.60 и «обе забьют» за 1,95. 0