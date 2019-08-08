«Торино» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, «Торино» на своем поле примет солигорский «Шахтер» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Турине, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Торино» — «Шахтер» Солигорск.

«Торино»

Футболисты «Торино», стартовав в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, уверенно прошли венгерский «Дебрецен», который разгромили как у себя дома (3:0), так и в гостях (4:1).

Результативность «быков» совершенно не удивила, ведь в летних товарищеских встречах с «Бормьезе» (18:1), «Мерано» (15:0) и «Патрией» (3:2) они тоже забивали много.

В прошлом сезоне Серии А «бордовые» финишировали на седьмом месте, но могли оказаться выше, если бы стабильно играли весь год, а не только вторую половину, когда потерпели всего три поражения.

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Лидерами нынешней команды Вальтера Маццарри остаются нападающие Симоне Дзадза и Андреа Белотти.

«Шахтер»

Солигорский «Шахтер» начал свой турнирный путь с первого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором обыграл мальтийский «Хайбернианс» (1:0 и 1:0).

Во втором раунде белорусская команда прошла датский «Эсбьерг», у которого выиграла на своем поле (2:0), после чего разошлась миром в Дании (0:0).

В чемпионате Белоруссии «горняки» занимают третье место, отставая только от БАТЭ и брестского «Динамо». При этом «Шахтер» провел на две игры меньше, чем лидер, так что теоретически может приблизиться к нему вплотную.

Отметим, что «Шахтер» тренирует известный в России специалист Сергей Ташуев.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Торино» — 1.23, победа «Шахтера» — 23.00, ничья — 7.60.

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Фаворит в данной паре очевиден. «Быки» серьезно настроились на Лигу Европы, что показали игры против «Дебрецена», и нам кажется, что они не будут сбавлять обороты, тем более что экономить силы на Серию А нет никакого смысла.

По меркам чемпионата Белоруссии «горняки» — серьезная сила, но в Европе они вряд ли способны на равных соперничать с представителями Италии, Испании, Англии или Германии. Наш прогноз — «победа "Торино" с форой -2» за 1.75.

Еще один вариант — «тотал больше 3» за 1.90. «Торино» будет нацелен на чужие ворота, так что ждем результативного матча. 0