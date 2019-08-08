«Тун» — «Спартак». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, в рамках первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, швейцарский «Тун» на своем поле примет московский «Спартак». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Тун» — «Спартак».

«Тун»

Швейцарский клуб, не бывавший в еврокубках с 2015 года, с трудом пробился в Лигу Европы после травмы капитана и лидера «Туна» Денниса Хедигера, который порвал «кресты» в феврале.

С Хедигером «Тун» набирал в среднем за матч 1,6 очка, а без него — 0,8. По результатам во второй части сезона «Тун» был на предпоследнем месте, но в итоге удержался на 4-м месте.

Все прогнозы на Лигу Европы

Новый сезон швейцарцы тоже начали не слишком удачно, сыграв вничью дома с «Ксамаксом» (2:2) и на выезде с «Лугано» (0:0) и уступив на своем поле одному из двух лидеров швейцарского футбола — «Базелю» (2:3).

Главный тренер Марк Шнайдер предпочитает схему 4-2-3-1. Однако, не смотря на наличие двух опорников, в первых трех играх его подопечные пропустили пять мячей в свои ворота

Капитан «Туна» еще не поправился и со «Спартаком» не сыграет. Еще не сыграет лучший бомбардир Деян Соргич, второй по результативности в Швейцарии.

«Спартак»

В стартовом матче чемпионата России «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.

Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Красно-белые пропустили в первом тайме, быстро отыгрались, после перерыва повели в счете, но упустили победу в компенсированное время.

В третьем туре «Спартак» на выезде упустил «Тамбову» со счетом 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

Столичное дерби 4-го тура с «Динамо» завершилось домашней ничьей без забитых мячей. В результате, с 5 очками «Спартак» занял 1-е место в таблице РПЛ.

Незадолго перед стартом еврокубковой кампании спартаковцы продали пару ключевых игроков — нападающего Луиса Адриано и полузащитника Фернандо. Чуть ранее команду покинул нападающий Зе Луиш.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состав команды пополнили именитый немец Андре Шюррле, шведский нападающий Джордана Ларссона и голландский хавбек Гус Тиль, но последний не заявлен в Лигу Европы.

Шесть лет назад москвичи уже встречались в Лиге Европы со швейцарцами. На выезде сыграв с «Санкт-Галленом» 1:1, на своем поле «Спартак» проиграл 2:4.

Прогноз

На победу «Спартака» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,35, на ничейный результат — 3,15, а на успех «Туна» — 3,10.

Обе команды неудачно начали сезон, но «Тун» удачнее играет на своем поле, а «Спартак» на выезде не очень блещет. Прогнозируем, что швейцарцы не проиграют в домашнем матче.

Кононов постарается сыграть на выезде понадежнее, но защита обеих команд пока играет не лучшим образом. Тем не менее, вряд ли матч будет сильно результативным. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,90. 0