«Рига» — «Пяст». Прогноз (к. 3.50) и ставки на ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В ответном поединке второго отборочного раунда Лиги Европы латвийская «Рига» 1 августа на своей арене сыграет с польским «Пястом». Начало встречи — 19:30 по Москве. Прогноз на «Рига» — «Пяст».

«Рига»

«Рига» в статусе чемпиона страны (титул был добыт еще в прошлом году) также стартовала в квалификации Лиги чемпионов. И также оступилась уже на первом раунде.

На старте квалификации «Рига» проиграла ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти. В двух матчах команды так и не смогли распечатать ворота друг друга, а по пенальти рижане на своем поле уступили со счетом 4:5.

В первом поединке 2-го квалифайраунда ЛЕ коллектив уступил нынешнему сопернику со счетом 2:3 на выезде.

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Чемпионат Латвии — в разгаре, и игровой практики у «Риги» хватает. По итогам 20 матчей она является лидером с отрывом в три очка от ближайшего преследователя.

«Пяст»

В прошлом сезоне «Пяст» сенсационно первые в истории стал чемпионом Польши и получил возможность сыграть в Лиге чемпионов. Правда, борьбы за путевку в групповой этап для команды Вальдемара Форналика завершилась очень быстро.

Да и в целом сезон начался для клуба с черной полосы. Уже на первом этапе квалификации ЛЧ «Пяст» по сумме двух встреч драматично проиграл БАТЭ — 1:1 в гостях, но затем 1:2 на своем поле.

Сезон в Польше уже стартовал, и здесь «Пяст» провел два матча и также не сумел добиться положительного результата. Перед этим он еще и проиграл в Суперкубке страны «Лехии» (1:3).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,91, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,8, а ничья — в 3,5.

Рекомендуем ставить на то, что «Пяст» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0