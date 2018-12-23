«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа 23 декабря 2018 года

В воскресенье, 23 декабря, в 23-м туре первенства английского первого дивизиона «Астон Вилла» примет на своей арене «Лидс». Начало — в 16:30 по мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Лидс».

«Астон Вилла»

Футболисты Дина Смита после 22 туров первенства первого дивизиона с 33 очками расположились на восьмой строке в турнирной таблице, отставая от зоны плей-офф на три балла.

На данный момент у «львов» 7-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате, где они четыре игры выиграли и три завершили вничью.

Два ничейных результата пришлись на последние два матча первенства. Сначала «Астон Вилла» поделила очки с «Вест Бромвичем» (2:2) в гостях, а в последнем игровом дне с таким же результатом сыграла и со «Стоком».

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В этом сезоне Чемпионшипа «виллианы» на своей арене провели 11 встреч, в которых добились пять побед, столько же раз сыграли вничью и один поединок проиграли, разница мячей — 26:19.

«Лидс»

Дружина Марсело Бьелса (45 пунктов) возглавляет турнирную таблицу Чемпионшипа, опережая второй «Норвич» на одно очко, а третий «Вест Бромвич» — на шесть.

У «павлинов» 5-матчевая выигрышная серия в чемпионате. Началась она месяц назад домашней победой над «Бристолем» (2:0), затем также на своей арене одолели «Рединг» (1:0).

Потом обыграли в гостях «Шеффилд Юнайтед» с таким же результатом и переиграли КПР (2:1) на своей территории. А в последнем игровом дне минимально победили «Болтон» (1:0) на выезде.

В гостях в этом розыгрыше первого английского дивизиона «Лидс» провел 11 матчей, где добыл шесть побед, три ничьи и два поражения, соотношение забитых и пропущенных — 18:12.

Календарь и таблица АПЛ

В минувшем сезоне Чемпионшипа «Астон Вилла» на своем поле взяла верх над «Лидсом» со счетом 1:0, в гостях сыграли вничью — 1:1.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Астон Виллы» — 2.50, победа «Лидса» — 3.00, ничья — 3.60.

Клуб из Бирмингема на своем поле играет очень сильно. Думаем, что хозяева могут рассчитывать на максимальное количество очков в предстоящей игре, но перестрахуемся и поставим на них с форой. 0