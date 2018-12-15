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    Туринское дерби: продолжится ли победная серия «Ювентуса» в Серии А?

    «Торино» — «Ювентус». Прогноз на матч 16 тура итальянской Серии А 15 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Торино Ювентус
    Прогноз на «Торино» — «Ювентус»
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    В 16 туре Серии А силами померяются «Торино» и «Ювентус». Команды выступят на стадионе «Олимпико». Туринское дерби начнется в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Торино» — «Ювентус».
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    «Торино»

    У «быков» 21 очко и 6 место после 15 матчей в Серии А. В случае поражения «Торино» может «упасть» вниз сразу на несколько позиций. Конечно, игроки команды постараются предотвратить это падение.

    В последних шести встречах клуб из Турина продемонстрировал не совсем стабильную игру — 3 ничьи, 2 победы и одно поражение. Тем не менее клуб постоянно старается выжимать максимум из каждого матча.

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    В домашних стенах «Торино» тоже не идеальный, поскольку за 6 последних встреч было уже 2 поражения. В поединках перед родными болельщиками команда не может сохранить свои ворота «сухими» уже пятый раз подряд. Однозначно «Ювентус» еще больше подпортит статистику хозяевам.

    Одной хорошей новостью для тренера «Торино» является то, что к матчу с лидером Серии А у него готовы все футболисты. Можно ждать появление главной обоймы.

    «Ювентус»

    Первое место, 43 очка, 15 матчей, 14 побед и ни одного поражения. Так бы хотелось охарактеризовать нынешнее состояние «Старой Синьоры». Отрыв от «Наполи» составляет 8 баллов. Таким образом, «Ювентус» чувствует себя отлично.

    За 6 последних игр были набраны все 18 пунктов. Такая же ситуация и с последними выездными встречами. В целом победная гостевая серия «Юве» длится уже 7 поединок кряду. В 6 из 8 последних матчей в Серии А «черно-белые» вырывают победу как в тайме, так и в матче.

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    Свои ворота «Ювентус» сохраняет «пустыми» уже 4 игру подряд. Кроме того, в дерби «Торино» не может забить «зебрам» 270 минут.

    На выезде в последнее время «Юве» забивает регулярно, при этом не менее двух мячей в каждой встрече.

    В целом «Ювентус» практически готов, если не считать травмированных Бенатию, Бардзальи и Хедиру.

    Прогноз

    За 6 последних поединков «Ювентус» пять раз выиграл «Торино». Один раз судьи фиксировали ничейный результат. Гости фавориты предстоящего матча — 1,61 против 6,30.

    Предлагаем вариант с двойным исходом, а именно «ТМ 2,5 и "Ювентус" не проиграет» с коэффициентом 2,01. 0

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    Прогноз на «Торино» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. В 16 туре Серии А силами померяются «Торино» и «Ювентус». Команды выступят на стадионе «Олимпико». Туринское дерби начнется в 22:30 по московскому времени.
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